Маас про ракетний договір між РФ і США: Ми не хочемо нової гонки озброєнь

Німеччина виступає за збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), заявив у вівторок, 4 грудня, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). "Ми не хочемо жодної нової гонки озброєнь у Європі, і тим більше жодної нової гонки ядерних озброєнь", - заявив він у Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

Міністр зауважив, що країни-члени НАТО встановили, що договір порушується Росією. "У багатьох переговорах вдалося досягнути, що цей договір сьогодні не було розірвано, натомість Росії буде надано час відмовитися від цієї ракетної системи та повернутися до виконання договору", - зазначив Маас.

Він сподівається на виконання усіма сторонами умов ракетного договору. "У минулі роки порушення угоди з боку Росії вже засуджувалися, але на це не було реакції. Я сподіваюся, що цей останній шанс приведе до того, що будуть використані усі можливості для відновлення виконання договору. Що це не буде просто, це ми знаємо", - додав він. Він також назвав "великим успіхом", що США надали Росії 60 днів для того, щоб вона повернулася до виконання договору. "Тепер справа Росії - створити передумови для збереження договору", - додав міністр.

Як повідомлялось, держсекретар США Майк Помпео у вівторок заявив, що якщо Москва протягом 60 днів не повернеться до виконання умов ДРСМД, Вашингтон припинить дотримуватися власних зобов'язань в рамках цієї угоди. НАТО також офіційно звинуватив РФ у порушенні умов договору.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". У США вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії. Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір розірвати з Росією договір про РСМД. При цьому Трамп допускає можливість укладення нової угоди, якщо її третім учасником стане Китай.

Договір підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.