 Маасен йде з посади шефа контррозвідки ФРН не на роботу в МВС, а у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2018

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Новини

Маасен йде з посади шефа контррозвідки ФРН не на роботу в МВС, а у відставку

Ганс-Ґеорґ Маасен не буде, як планувалося, працювати у міністерстві внутрішніх справ після залишення посади голови Федерального відомства з охорони конституції ФРН, а його відправлять у відставку - на дострокову пенсію.

Ганс-Ґеорґ Маасен та Горст Зеегофер

Ганс-Ґеорґ Маасен та Горст Зеегофер

Ганс-Ґеорґ Маасен (Hans-Georg Maaßen) не буде, як планувалося раніше, працювати у міністерстві внутрішніх справ ФРН після залишення посади голови Федерального відомства з охорони конституції Німеччини, а піде у відставку з достроковим виходом на пенсію. У понеділок, 5 листопада, глава МВС ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) оголосив про відповідне рішення. Він зазначив, що письмово повідомив про це президентові ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру (Frank-Walter Steinmeier). Обов'язки керівника Федерального відомства з охорони конституції тимчасово до призначення нового очільника виконуватиме дотеперішній заступник Маасена Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang). 

Глава МВС назвав своє рішення неуникним. Він пояснив, що Маасен в одному зі своїх останніх виступів допустив "неприйнятні формулювання", які унеможливлюють подальше співробітництво, що ґрунтується на довірі. 

Раніше Маасен в ході зустрічі керівників спецслужб різних країн виступив на захист своїх попередніх висловлювань, що ставлять під сумнів інформацію про цькування іноземців з боку правих радикалів під час сутичок у саксонському місті Хемніці. Згідно з текстом промови, який отримали інформагентства, політик заявив, що якісь "ліворадикальні сили в Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН)", що раніше виступали проти створення урядової коаліції з блоком ХДС/ХСС, нібито вважали його висловлювання про події в Хемніці хорошим приводом для її розвалу.

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Колишній шеф контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен стане спеціальним радником міністерства внутрішніх справ ФРН. Лідери партій "великої коаліції" дійшли згоди щодо нового призначення Маасена. (23.09.2018)

Колишній глава німецької контррозвідки Ганс-ҐеорҐ Маасен продовжує критикувати федеральний уряд і заперечувати, що у Хемніці були облави праворадикалів на мігрантів. Тепер йому загрожує відставка з МВС. (05.11.2018)

Скандал довколо Маасенаспричинили висловлені ним в інтерв'ю виданню Bild сумніви щодо того, що в місті Хемніц справді були "облави" на мігрантів, а також в автентичності відео з переслідуванням мігрантів. Маасен тоді зазначив, що є "вагомі причини" вважати, що це відео - "цілеспрямоване поширення неправдивої інформації, можливо, щоб відвернути громадськість від вбивства в Хемніці". 

Керівники партій "великої коаліції" - ХДС, ХСС та СДПН - у вересні домовилися, що Маасен залишить свою посаду очільника контррозвідки та перейде на посаду держсекретаря в міністерстві внутрішніх справ, що також означало більшу зарплатню. Досягнутий компроміс згодом піддали різкій критиці у СДПН, назвавши його відставкою з підвищенням. Пізніше лідери коаліції домовилися, що Маасен стане спеціальним радником в МВС. 

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