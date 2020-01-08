Літак МАУ розбився в Ірані: понад 170 загиблих

Пасажирський літак Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Про це вранці середи, 8 січня, повідомили іранські інформагентства.

Авіалайнер прямував зі столиці Ірану до Києва, на борту перебували щонайменше 170 осіб. За даними іранського державного агентства IRNA, всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

Зараз на місці катастрофи працює слідчо-оперативна група. Про це повідомив речник цивільної авіації країни Реза Джафарзаде.

"Після вильоту з міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні літак зазнав аварії між Парандом та Шахріаром. Слідча група з національного авіаційного департаменту була відправлена на місце", - заявив він.

Як повідомляють іранські агентства, за попередніми даними, ймовірно, трагедія сталася через "технічні проблеми". Місцеві телеканали повідомили про те, що літак охопило полум'я ще в повітрі.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу. "Наше посольство уточнює інформацію про обставини трагедії і списки загиблих. Мої щирі співчуття рідним і близьким усіх пасажирів і членів екіпажу", - написав Зеленський в Телеграм-каналі. Він перервав візит до Оману і терміново повертається в Україну в зв'язку з катастрофою українського літака, повідомила пресслужба українського президента.

Дещо згодом у Раді національної безпеки і оборони України повідомили, що на літаку Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні

авіалінії України", що зазнав у середу аварії в Ірані, перебували 168 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. "Станом на сьогодні підтверджена інформація про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу", - повідомляється на сайті РНБО.

За кілька годин до авіакатастрофи українського літака під Тегераном Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським авіакомпаніям здійснювати пасажирські та вантажні перельоти в повітряному просторі над Іраном та Іраком, а також над водами Перської та Оманської заток. У FAA вважають, що загострення ситуації на Близькому Сході становить потенційну загрозу для американської цивільної авіації. Це рішення FAA оголосили невдовзі після ракетних ударів Ірану по військових базах США в Іраку.