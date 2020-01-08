 Літак МАУ розбився в Ірані: понад 170 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2020

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Новини

Літак МАУ розбився в Ірані: понад 170 загиблих

В Ірані розбився Boeing 737 української авіакомпанії МАУ. На борту було щонайменше 170 осіб.

На місці катастрофи літака МАУ, що розбився поблизу Тегерана

На місці катастрофи літака МАУ, що розбився поблизу Тегерана

Пасажирський літак Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Про це вранці середи, 8 січня, повідомили іранські інформагентства.

Авіалайнер прямував зі столиці Ірану до Києва, на борту перебували щонайменше 170 осіб. За даними іранського державного агентства IRNA, всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

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Двоє громадян України перебували на борту літака, що розбився в Казахстані. За уточненими даними, загинуло 12 осіб. (27.12.2019)

До авіакатастрофи повітряного судна Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air в жовтні 2018 року призвела ціла низка факторів, у тому числі й низька кваліфікація пілотів, кажуть експерти. (25.10.2019)

Зараз на місці катастрофи працює слідчо-оперативна група. Про це повідомив речник цивільної авіації країни Реза Джафарзаде.

"Після вильоту з міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні літак зазнав аварії між Парандом та Шахріаром. Слідча група з національного авіаційного департаменту була відправлена на місце", - заявив він.

Як повідомляють іранські агентства, за попередніми даними, ймовірно, трагедія сталася через "технічні проблеми". Місцеві телеканали повідомили про те, що літак охопило полум'я ще в повітрі.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу. "Наше посольство уточнює інформацію про обставини трагедії і списки загиблих. Мої щирі співчуття рідним і близьким усіх пасажирів і членів екіпажу", - написав Зеленський в Телеграм-каналі. Він перервав візит до Оману і терміново повертається в Україну в зв'язку з катастрофою українського літака, повідомила пресслужба українського президента. 

Дещо згодом у Раді національної безпеки і оборони України повідомили, що на літаку Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні
авіалінії України", що зазнав у середу аварії в Ірані, перебували 168 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. "Станом на сьогодні підтверджена інформація про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу", - повідомляється на сайті РНБО.

За кілька годин до авіакатастрофи українського літака під Тегераном Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським авіакомпаніям здійснювати пасажирські та вантажні перельоти в повітряному просторі над Іраном та Іраком, а також над водами Перської та Оманської заток. У FAA вважають, що загострення ситуації на Близькому Сході становить потенційну загрозу для американської цивільної авіації. Це рішення FAA оголосили невдовзі після ракетних ударів Ірану по військових базах США в Іраку.

 

 

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги в аеропорту турецького міста Трабзон і ледь не впав у Чорне море. Ніхто зі 168 людей на борту не постраждав. (15.01.2018)  

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