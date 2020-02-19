Літак з евакуйованими з Уханю українцями сів у Борисполі для дозаправки

Літак, яким було евакуйовано українців та громадян інших держав з охопленого епідемією коронавірусу китайського міста Ухань, сів зранку четверга, 20 лютого, в київському аеропорту "Бориспіль". На летовищі на літак вже чекали спеціальні команди лікарів та правоохоронців.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що в аеропорту Уханю на евакуацію з'явилися усі заявлені 48 українців та 29 іноземців. Серед іноземців були громадяни Аргентини, Домінікани, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Коста-Рики та інших країн.

Планувалося, що громадяни Казахстану залишать літак під час посадки в Алмати для дозаправки. Крім того, в Алмати мав змінитися й екіпаж рейсу.

Всі пасажири здорові

Перед вильотом з Уханю пасажири пройшли два етапи санітарного контролю. У міністерстві охорони здоров'я України наголошували, що всі пасажири здорові.

Раніше в МВС та ДСНС наголошували, що прибулих з Уханю відправлять на 14-денний карантин. Для цього передбачалося обладнати чотири місця обсервації.

Лише для дозаправки

Згодом міністерство внутрішніх справ України повідомило на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що літак з евакуйованими з Китаю сів в аеропорту "Бориспіль" на дозаправку.

Згодом він має відлетіти до Харкова, йдеться в повідомленні. У пресслужбі МВС повідомили, що евакуйованих із Уханю українців та іноземних громадян буде доправлено до медцентру Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області. Крім того, Національна поліція і Національна гвардія попереджають громадян, що будь-які спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих з китайського Уханя українців і іноземців в Полтавській області будуть жорстко припинятися, йдеться в заяві МВС.