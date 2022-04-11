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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ліс".
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Сотні російських військових захопили Чорнобильську АЕС у перший же день війни. Вони спалювали дерева, рили окопи в Рудому лісі - одному з найбільш радіоактивно забруднених місць у світі. Співробітники ЧАЕС продовжували працювати. Ось що вони розповідають після відступу російських військ.
У Німеччині майже половина лісів у приватних руках. Однак все, що стосується лісу, - від вирубки дерев до театральних вистав - і приватні власники, і держава мають узгоджувати з лісниками. Як організовані лісові господарства в Німеччині - дивіться у новій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".