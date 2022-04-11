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Ліс

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ліс".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Що робили російські війська на Чорнобильській АЕС (11.04.2022) 11.04.2022

Сотні російських військових захопили Чорнобильську АЕС у перший же день війни. Вони спалювали дерева, рили окопи в Рудому лісі - одному з найбільш радіоактивно забруднених місць у світі. Співробітники ЧАЕС продовжували працювати. Ось що вони розповідають після відступу російських військ.
ЗМІ опублікували відео з місця ДТП за участю нардепа Трухіна зі Слуги народу

ЗМІ опублікували відео з місця ДТП за участю нардепа Трухіна зі "Слуги народу" 02.02.2022

На відео Трухін пропонує "відвантажити як бонус" поліцейському 150 тисяч зі словами "давай я тихенько в ліс піду". В "Слузі народу" кажуть, що виключать нардепа зі своїх лав.
ДБР підозрює посадовців ДСНС та лісгоспу у недбалості під час пожеж на Луганщині в 2020 році

ДБР підозрює посадовців ДСНС та лісгоспу у недбалості під час пожеж на Луганщині в 2020 році 31.01.2022

Через масштабні пожежі у Луганській області в 2020 році підозру оголосили двом посадовцям. Їх звинувачують у службовій недбалості та можуть засудити до п'яти років позбавлення волі.
Законопроєкт про ринок деревини: експортний мораторій у новій упаковці?

Законопроєкт про ринок деревини: експортний мораторій у новій упаковці? 21.09.2021

Аби залагодити суперечку з Євросоюзом, у Києві мораторій на експорт необробленої деревини пропонують замінити жорсткими екологічними приписами. Критики говорять про "мораторій у новій упаковці".
Румунські Карпати: ведмеді й селяни не поділили життєвий простір

Румунські Карпати: ведмеді й селяни не поділили життєвий простір 11.08.2021

У Румунії бурі ведмеді тероризують місцевих селян та розоряють їхні угіддя. Головна причина - звуження життєвого простору тварин. Влада намагається зупинити війну людей і ведмедів. Та поки не дуже успішно. Репортаж DW.

Чому в Німеччині немає нелегальної вирубки лісів - Відкривай Німеччину

Чому в Німеччині немає нелегальної вирубки лісів - "Відкривай Німеччину" 30.07.2021

У Німеччині майже половина лісів у приватних руках. Однак все, що стосується лісу, - від вирубки дерев до театральних вистав - і приватні власники, і держава мають узгоджувати з лісниками. Як організовані лісові господарства в Німеччині - дивіться у новій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".
Щонайменше чотири людини загинули у лісовій пожежі на Кіпрі

Щонайменше чотири людини загинули у лісовій пожежі на Кіпрі 04.07.2021

Вогонь забрав життя чотирьох людей і знищив понад 55 квадратних кілометрів лісу і сільськогосподарських угідь. За попередніми даними, у підпалі підозрюють 67-річного місцевого жителя.
Похорон по-німецьки: як, де і за скільки - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (відео)

Похорон по-німецьки: як, де і за скільки - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео) 21.06.2021

Німці стають більш креативними і поступово відходять від усталених традицій поховання. У цій серії дізнавайтеся про кардинальні перетворення, зокрема могилу в оренду та цвинтар у лісі.

Реконструкція Нотр-Дама: що не влаштовує екологів

Реконструкція Нотр-Дама: що не влаштовує екологів 15.04.2021

Через два роки після масштабної пожежі в соборі Паризької Богоматері повним ходом ведуться роботи з підготовки до його реконструкції. Однак те, що планується, обурює захисників природи.
М'ясний атлас 2021: Настав час переосмислити те, що ми їмо

"М'ясний атлас 2021": Настав час переосмислити те, що ми їмо 08.01.2021

"М'ясний атлас 2021" розповідає, як промислове виробництво м'яса робить його дешевим, але шкодить довкіллю і здоров'ю людей.
Зимові ландшафти Баварії

Зимові ландшафти Баварії 05.01.2021

Подорож засніженою Баварією.
Мораторій України на експорт лісу: ЄС трактує рішення арбітражу на свою користь

Мораторій України на експорт лісу: ЄС трактує рішення арбітражу на свою користь 13.12.2020

Єврокомісія заявляє, що рішення арбітражу щодо мораторію на експорт лісу з України передбачає його негайне скасування.
Мораторій на експорт лісу-кругляка до ЄС: арбітраж виніс рішення

Мораторій на експорт лісу-кругляка до ЄС: арбітраж виніс рішення 12.12.2020

Арбітри визнали, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, заявляє заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Як людство знищує ліс (07.10.2020) 07.10.2020

Ліс дбає про біологічне різноманіття, свіже повітря та чисту воду, а ще захищає клімат і дарує нам цінні продукти. І все ж люди щосекунди знищують дерева, дбаючи лише про короткострокову вигоду. Дивіться самі!
Саміт Україна-ЄС: Зеленському варто готуватися до важких запитань

Саміт Україна-ЄС: Зеленському варто готуватися до важких запитань 06.10.2020

В українських ЗМІ активно обговорюють загрозу призупинення безвізового режиму з ЄС. Що стало причиною цього та які ще питання затьмарюють відносини Україна-ЄС напередодні саміту в Брюсселі, - у матеріалі DW.

Масштабні пожежі на Луганщині (01.10.2020) 01.10.2020

На території Луганської області зафіксовано півтори сотні пожеж. Найбільш масштабні з них - у лісових масивах. Водночас вогнем знищено чи пошкоджено вже 250 будинків. Є загиблі та поранені.
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