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Лісова пожежа - горіння великої ділянки лісу. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "лісові пожежі".
Лісові пожежі виникають, як правило, в період засухи і через високу швидкість поширення є особливо небезпечними для людей і тварин. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.