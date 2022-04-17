Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Лісові пожежі

Лісова пожежа - горіння великої ділянки лісу. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "лісові пожежі".

Лісові пожежі виникають, як правило, в період засухи і через високу швидкість поширення є особливо небезпечними для людей і тварин. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На Півночі Італії вирують лісові пожежі

На Півночі Італії вирують лісові пожежі 17.04.2022

Полум'я біля озера Лаго-Маджоре вдалося взяти під контроль. Однак у Ломбардії, а також у Лігурії та П'ємонті пожежі не вщухають.
ДБР підозрює посадовців ДСНС та лісгоспу у недбалості під час пожеж на Луганщині в 2020 році

ДБР підозрює посадовців ДСНС та лісгоспу у недбалості під час пожеж на Луганщині в 2020 році 31.01.2022

Через масштабні пожежі у Луганській області в 2020 році підозру оголосили двом посадовцям. Їх звинувачують у службовій недбалості та можуть засудити до п'яти років позбавлення волі.
Лісові пожежі в США: cотні будинків знищено, тисячі евакуйованих

Лісові пожежі в США: cотні будинків знищено, тисячі евакуйованих 02.01.2022

Троє людей зникли безвісти під час лісової пожежі в американському штаті Колорадо, яка виникла неподалік Денвера і зруйнувала вже близько тисячі будинків. Місцева влада побоюється, що вони загинули.

Стихія в Італії: пожежі на півдні, повені на півночі

Стихія в Італії: пожежі на півдні, повені на півночі 17.08.2021

Поки на півдні Італії горять ліси й чагарники, які не вдається загасити, на півночі країни масштабні опади призвели до повеней.
Як запобігти лісовим пожежам у Греції? - Європа у фокусі (відео)

Як запобігти лісовим пожежам у Греції? - "Європа у фокусі" (відео) 16.08.2021

Чому журналісти в Ісландії під прицілом через викриття корупції. Як німці втікали з НДР до ФРН через тунелі. Які проблеми виникли в Боснії і Герцеговині через... диких коней. Будинок з картону в Нідерландах.
Чому палає Греція і як запобігти лісовим пожежам? - Європа у фокусі (16.08.2021)

Чому палає Греція і як запобігти лісовим пожежам? - "Європа у фокусі" (16.08.2021) 16.08.2021

Греція: як запобігти масштабним лісовим пожежам. Ісландія: журналісти під прицілом через викриття корупції. Німеччина: втеча з НДР до ФРН через тунелі. Боснія і Герцеговина: чому дикі коні стали проблемою.

Пожежники з України допомагають гасити пожежі у Греції (13.08.2021) 13.08.2021

Українські рятувальники допомагають ліквідовувати масштабні пожежі у Греції й Туреччині. У Греції групі вогнеборців з усієї України вже вдалося врятувати від полум'я кілька сіл.

Чим загрожує втрата лісів через пожежі й вирубку? (12.08.2021)

Чим загрожує втрата лісів через пожежі й вирубку? (12.08.2021) 12.08.2021

Пожежі знищують дедалі більші лісів на планеті. Але ліси - це не просто джерело деревини, вони також захищають клімат, поглинаючи CO2. Чи може людина відновити зелені території, втрачені через вирубку та пожежі?

В Алжирі у боротьбі з пожежами загинули десятки військових

В Алжирі у боротьбі з пожежами загинули десятки військових 10.08.2021

У районі Тізі-Узу через лісові пожежі загинули до 25 військових та щонайменше 17 цивільних. Уряд звинувачує у пожежах паліїв.
Лісові пожежі не вщухають у США та в Росії

Лісові пожежі не вщухають у США та в Росії 10.08.2021

В американській Каліфорнії пожежа знищила історічне містечко Грінвілл. Тим часом у російській Якутії палає майже 3,5 мільйона гектарів лісу.
Пожежі в Греції: невелике полегшення у безвітряну погоду

Пожежі в Греції: невелике полегшення у безвітряну погоду 09.08.2021

Через слабкий вітер пожежі в багатьох місцях у Греції вдалось погасити, десь вогонь випалив все і згас сам. Утім, очікується нова хвиля спеки, що може знов спровокувати загоряння.
В Італії застерігають щодо ще однієї хвилі спеки і нових пожеж

В Італії застерігають щодо ще однієї хвилі спеки і нових пожеж 08.08.2021

На Сицилії та Сардинії температура повітря сягатиме 45 градусів, повідомило управління цивільного захисту країни. В управлінні закликали уникати будь-яких дій, що можуть викликати нові пожежі.
Пожежі в Середземномор'ї: ФРН надсилає допомогу до Греції

Пожежі в Середземномор'ї: ФРН надсилає допомогу до Греції 08.08.2021

На півдні Європи далі вирують пожежі. Німеччина надсилає 200 пожежників до Греції, де склалася особливо складна ситцація.
У Туреччині зливи допомогли у боротьбі з лісовими пожежами

У Туреччині зливи допомогли у боротьбі з лісовими пожежами 07.08.2021

У районі Антальї пожежникам вдалося взяти під контроль частину лісових пожеж. Тим часом у районі міста Мугла ситуація залишається критичною.
Масштабні пожежі у Греції досі не вдається взяти під контроль

Масштабні пожежі у Греції досі не вдається взяти під контроль 07.08.2021

Пожежі у Греції допомагають гасити вогнеборці з інших країн, зокрема, і з України. Ситуацію ускладнює спека і сильний вітер.

Нищівні пожежі у Греції та Туреччині (фоторепортаж)

Нищівні пожежі у Греції та Туреччині (фоторепортаж) 06.08.2021

На півдні Європи тривають лісові пожежі. Найбільших масштабів вони набули у Туреччині і Греції. Людей подекуди вдається евакуювати лише морем.
Інші статті