Лісові пожежі

Як запобігти лісовим пожежам у Греції? - "Європа у фокусі" (відео)

Чому журналісти в Ісландії під прицілом через викриття корупції. Як німці втікали з НДР до ФРН через тунелі. Які проблеми виникли в Боснії і Герцеговині через... диких коней. Будинок з картону в Нідерландах.