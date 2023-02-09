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Енергетична криза

Лілія Ржеутська

Пропустити розділ Лілія Ржеутська: вибрані публікації

Лілія Ржеутська: вибрані публікації

Обстріли РФ української енергоструктури

Після важкої зими українська енергетика йде "під землю"

Енергосистема України вистояла під ракетнімі обстрілами. Енергетики рахують збитки та готуються працювати під землею.
Політика2 год. тому
НАБУ

Новий директор НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса?

В Україні призначено нового директора НАБУ. Чи виправдає він очікування суспільства щодо боротьби з корупцією?
Політика6 березня 2023 р.
На знімку, отриманому з камери відеоспостереження на Запорізькій атомної станції 4 березня 2022 року, видно вибухи на АЕС внаслідок російського обстрілу

"Моторошне враження". Свідок подій про захоплення ЗАЕС

Рік тому армія РФ захопила ЗАЕС. DW поспілкувалась зі свідком тих подій, одним із топ-менеджерів станції Олегом Дударем.
Політика3 березня 2023 р.
Пропустити розділ Лілія Ржеутська: інші публікації

Лілія Ржеутська: інші публікації

Російський солдат на Запорізькій АЕС

Окупована ЗАЕС на межі: Україна готує Росії рахунок

Окупована ЗАЕС на межі: Україна готує Росії рахунок

ЗАЕС знову було знеструмлено. Україна попереджає про наслідки і вимагає від Росії повернення контролю над станцією.
Політика9 березня 2023 р.
ЗАЕС

Що відбувається на Запорізькій АЕС після року окупації?

Що відбувається на Запорізькій АЕС після року окупації?

Запорізька АЕС вже рік як захоплена Росією. Що там відбувається зараз? DW поговорила з президентом НАЕК "Енергоатом".
Політика3 березня 2023 р.
Байден та Зеленський у Києві

Сигнал Байдена: що означає візит президента США в Україну?

Сигнал Байдена: що означає візит президента США в Україну?

Візит Джозефа Байдена у Київ назвали історичним. Чому йому надають особливого значення на тлі війни Росії проти України?
Конфлікти20 лютого 2023 р.
Російський співак Філіп Кіркоров теж потрапив до українського санкційного списку

Україна хоче заборони на гастролі російських артистів у ЄС

Україна хоче заборони на гастролі російських артистів у ЄС

Україна домагається включення у новий санкційний список ЄС діячів культури РФ, які підтримують Путіна.
Політика14 лютого 2023 р.
Pussy Riot

Cкандал з Нетребко: Pussy Riot не виступатимуть разом з нею

Cкандал з Нетребко: Pussy Riot не виступатимуть разом з нею

Замість українців, які відмовилися виступати на сцені з Нетребко, у Вісбаден запросили Pussy Riot. Але вони не приїдуть
Політика14 лютого 2023 р.
Анна Нетребко

Українські митці проти виступу на одній сцені з Нетребко

Українські митці проти виступу на одній сцені з Нетребко

Учасники міжнародного фестивалю у Вісбадені від України відмовляються виступати через Анну Нетребко. DW з'ясовувала.
Культура9 лютого 2023 р.
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