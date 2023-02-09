You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Лілія Ржеутська
Пропустити розділ Лілія Ржеутська: вибрані публікації
Лілія Ржеутська: вибрані публікації
Після важкої зими українська енергетика йде "під землю"
Енергосистема України вистояла під ракетнімі обстрілами. Енергетики рахують збитки та готуються працювати під землею.
Політика
2 год. тому
2 год. тому
Новий директор НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса?
В Україні призначено нового директора НАБУ. Чи виправдає він очікування суспільства щодо боротьби з корупцією?
Політика
06.03.2023
6 березня 2023 р.
"Моторошне враження". Свідок подій про захоплення ЗАЕС
Рік тому армія РФ захопила ЗАЕС. DW поспілкувалась зі свідком тих подій, одним із топ-менеджерів станції Олегом Дударем.
Політика
03.03.2023
3 березня 2023 р.
Пропустити розділ Лілія Ржеутська: інші публікації
Лілія Ржеутська: інші публікації
Окупована ЗАЕС на межі: Україна готує Росії рахунок
Окупована ЗАЕС на межі: Україна готує Росії рахунок
ЗАЕС знову було знеструмлено. Україна попереджає про наслідки і вимагає від Росії повернення контролю над станцією.
Політика
09.03.2023
9 березня 2023 р.
Що відбувається на Запорізькій АЕС після року окупації?
Що відбувається на Запорізькій АЕС після року окупації?
Запорізька АЕС вже рік як захоплена Росією. Що там відбувається зараз? DW поговорила з президентом НАЕК "Енергоатом".
Політика
03.03.2023
3 березня 2023 р.
Сигнал Байдена: що означає візит президента США в Україну?
Сигнал Байдена: що означає візит президента США в Україну?
Візит Джозефа Байдена у Київ назвали історичним. Чому йому надають особливого значення на тлі війни Росії проти України?
Конфлікти
20.02.2023
20 лютого 2023 р.
Україна хоче заборони на гастролі російських артистів у ЄС
Україна хоче заборони на гастролі російських артистів у ЄС
Україна домагається включення у новий санкційний список ЄС діячів культури РФ, які підтримують Путіна.
Політика
14.02.2023
14 лютого 2023 р.
Cкандал з Нетребко: Pussy Riot не виступатимуть разом з нею
Cкандал з Нетребко: Pussy Riot не виступатимуть разом з нею
Замість українців, які відмовилися виступати на сцені з Нетребко, у Вісбаден запросили Pussy Riot. Але вони не приїдуть
Політика
14.02.2023
14 лютого 2023 р.
Українські митці проти виступу на одній сцені з Нетребко
Українські митці проти виступу на одній сцені з Нетребко
Учасники міжнародного фестивалю у Вісбадені від України відмовляються виступати через Анну Нетребко. DW з'ясовувала.
Культура
09.02.2023
9 лютого 2023 р.
Більше публікацій
На головну сторінку