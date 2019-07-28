Лікарі не виключають отруєння російського опозиціонера Навального хімічною речовиною

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який у неділю, 28 липня, був госпіталізований зі спецприймальника, міг бути отруєний "невідомою хімічною речовиною". Про це на сторінці у соціальній мережі Facebook повідомила лікарка політика Анастасія Васильєва. Вона розповіла, що медики прийшли до лікарні, аби оглянути Навального, однак їх майже одразу випровадили з палати, зазначивши, що політик перебуває під арештом.

За словами Васильєвої, головна лікарка медзакладу Ольга Шарапова, яка є депутаткою міськдуми Москви від партії влади "Єдина Росія", сказала, що консультації сторонніх лікарів заборонені. Однак лікарям Навального вдалося через двері оглянути пацієнта, зібрати скарги та анамнез. За словами Васильєвої, симптоми Навального відповідають гострому токсичному керато-кон'юнктивіту і дерматиту.

Вона зауважила, що у Навального немає і ніколи не було жодної алергії. Він їв ту ж їжу, що й інші ув'язнені, та не користувався жодною новою парфумерією або засобами особистої гігієни. "Ми не можемо виключити токсичне ушкодження шкіри і слизових невідомою хімічною речовиною за допомогою якоїсь "третьої особи", - наголосила Васильєва.

Раніше адвокатка політика Ольга Михайлова заявила, що співробітники поліції деякий час не пропускали її в палату, а потім намагалися підслуховувати розмову з опозиціонером. Речниця Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш також повідомила, що співробітники спецприймальника не відпускали Навального до лікарні, поки лікарі швидкої не влаштували скандал. Вони також не давали йому телефон, щоб повідомити про госпіталізацію родину та захисників.

Як повідомлялося, 24 липня Симонівський районний суд Москви присудив голові Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному 30 діб адміністративного арешту. На нього був складений протокол за фактом повторного порушення правил проведення мітингу через заклик до участі в акції на підтримку незалежних кандидатів до міської думи Москви. Вранці 28 липня політика госпіталізували в лікарню імені Виноградова в Південно-Західному адміністративному окрузі Москви з діагнозом "гостра алергічна реакція".