 Лідер Китаю на зустрічі з Кімом заявив про ″історичний шанс″ для обох Корей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2019

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Новини

Лідер Китаю на зустрічі з Кімом заявив про "історичний шанс" для обох Корей

Китай готовий допомогти у денуклеаризації Корейського півострова, а також сподівається на компроміси на переговорах між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом, зазначив лідер КНР Сі Цзіньпін.

Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин

Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин

Голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що бачить "унікальний історичний шанс" для політичного вирішення питання Корейського півострова. Про це він сказав на зустрічі з лідером КНДР Кім Чем Ином під час дводенного візиту останнього до Пекіна, повідомила у четвер, 10 січня, китайська новинна агенція "Сіньхуа". Сі також висловив сподівання, що Кім та президент США Дональд Трамп під час запланованого другого саміту підуть назустріч один одному. Хоча візит Кім Чеи Ина до Пекіна завершився напередодні, про зміст переговорів двох лідерів державні агенції обох країн повідомили лише наступного дня.

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Представники американської та китайської делегацій повідомили, що торговельні переговори пройшли успішно та тривали довше, ніж планувалося. Деталі домовленостей будуть оголошені пізніше. (09.01.2019)

Це четвертий візит північнокорейського лідера в КНР з початку 2018 року. Сторони планують обговорити майбутню зустріч голови Держради КНДР і президента США Дональда Трампа. (08.01.2019)

Сі підкреслив, що Китай готовий разом з КНДР та іншими зацікавленими сторонами докласти зусиль для того, щоб відіграти "позитивну і конструктивну роль в реалізації денуклеризації на Корейському півострові  та забезпеченні довгострокової стабільності та спокою в регіоні", повідомляє "Сіньхуа".

Тим часом президент Південної Кореї Мун Чже Ін 10 січня закликав Північну Корею до рішучіших кроків щодо ядерного роззброєння, інформує агентство AP. "Я вважаю, що КНДР потрібно більш сміливо робити практичні кроки до денуклеаризації, якщо вона бажає вирішити питання з міжнародними санкціями", - сказав Мун Чже Ін. Він пообіцяв, що Сеул своєю чергою намагатиметься якнайшвидше вирішити проблему міжнародних санкцій проти Пхеньяна.

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Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


 

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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)  

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Südkorea, Seoul: Kim Jong Un und Präsident Xi Jinping auf einem Fernsehbildschirm

Кім Чен Ин прибув з держвізитом в Китай 08.01.2019

Це четвертий візит північнокорейського лідера в КНР з початку 2018 року. Сторони планують обговорити майбутню зустріч голови Держради КНДР і президента США Дональда Трампа.

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Трамп анонсував зустріч з Кімом на початку наступного року 02.12.2018

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