 Лідер Каталонії розраховує домовитися з Мадридом про новий референдум | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2020

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Лідер Каталонії розраховує домовитися з Мадридом про новий референдум

Лідер Каталонії Кім Торра заявив, що хоче домовитися з прем'єром Іспанії Педро Санчесом про дату референдуму. Торра вважає, що шлях Каталонії до незалежності є невідворотним.

Лідер Каталонії Кім Торра хоче домовитися з прем'єром Іспанії Педро Санчесом про дату референдуму про незалежність регіону

Лідер Каталонії Кім Торра хоче домовитися з прем'єром Іспанії Педро Санчесом про дату референдуму про незалежність регіону

Лідер Каталонії Кім Торра у п'ятницю, 7 лютого, заявив, що прагне домовитися з прем'єром Іспанії Педро Санчесом про дату референдуму щодо незалежності регіону. 

Торра переконаний, що шлях регіону до незалежності є "незворотним". "Ми будемо незалежними", - заявив він в інтерв'ю агенції новин Reuters. Водночас лідер Каталонії уточнив, що він не обговорюватиме із Санчесом якусь конкретну дату референдуму.

Торра зауважив, що не вважає замороженим конфлікт довкола прагнення Каталонії до незалежності. "Давайте говорити про те, як вирішити основу цього конфлікту. Це означає дозволити народу Каталонії визначати їхнє власне майбутнє демократично та мирно", - зауважив каталонський лідер. 

Діалог між Барселоною і Мадридом

Напередодні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зустрівся  Кімом Торрою. Вони домовилися почати офіційні переговори найближчим часом. Санчес зробив цю заяву після зустрічі з Торрою у спробі покращити напружені відносини між офіційним Мадридом і Каталонією.

При цьому Мадрид виключає будь-який референдум щодо незалежності Каталонії або амністію для каталонських лідерів, яких ув'язнили за звинуваченнями у сепаратизмі.

Нагадаємо, у січні склав присягу новий коаліційний уряд Іспанії на чолі з лідером Соціалістичної робітничої партії Педро Санчесом. Санчес назвав пріоритетами свого уряду соціальні реформи, стійке економічне зростання та "діалог" з каталонськими сепаратистами. 

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