Лідери ЄС ухвалили декларацію про захист єдиної Європи

Учасники неформального саміту голів держав та урядів Євросоюзу, що триває у румунському місті Сібіу, у четвер, 9 травня, ухвалили програмну декларацію із переліком 10 основних положень, виконувати які зобов'язуються 27 країн союзу, за винятком Великобританії, що має залишити блок.

"Будучи об'єднаними, ми є сильнішими у цьому все більш неспокійному та буремному світі", - зазначається у документі, який символічно було ухвалено у День Європи та напередодні ювілейних виборів до Європарламенту. Вперше вибори до законодавчого органу ЄС відбулися 40 років тому.

Згідно з декларацією, країни-члени ЄС зобов'язуються, зокрема, захищати єдину Європу та європейський стиль життя, демократію та верховенство права, "гарантувати майбутнє для наступних поколінь європейців", завжди шукати спільні рішення і дотримуватися принципів справедливості. Європа, згідно з декларацією, має бути "відповідальним глобальним лідером" у світі.

Заклик прийти на вибори

Також під час саміту 21 президент країн ЄС виступили із спільним закликом до громадян союзу взяти участь у майбутніх виборах до Європарламенту.

"Наша об'єднана Європа потребує сильного голосу з боку народу. У виборчих бюлетенях вирішуватиметься наше спільне європейське майбутнє", - зазначається у документі, ухвалення якого було ініційовано президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

Заяву підписали президенти Австрії, Болгарії, Греції, Естонії, Ірландії, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Мальти, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії та Чехії.

В останні десятиріччя явка на виборах до Європарламенту постійно зменшується. На останніх виборах до законодавчого органу ЄС вона склала менше половини від загальної кількості виборців. Наступні вибори до Європарламенту відбудуться в країнах Євросоюзу з 23 до 26 травня.

У неформальному саміті беруть участь глави держав та урядів 27 країн-членів Європейського Союзу - без Великобританії, яка хоче до 31 жовтня вийти зі складу ЄС. Учасники саміту мають запропонувати під час саміту ідеї щодо реформування об'єднання.