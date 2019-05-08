 Лідери ЄС ухвалили декларацію про захист єдиної Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2019

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Новини

Лідери ЄС ухвалили декларацію про захист єдиної Європи

На неформальному саміті у румунському місті Сібіу лідери держав та урядів ЄС назвали принципи, якими керуватимуться їхні країни.

Румунське місто Сібіу, де проходить неформальний саміт лідерів ЄС

Румунське місто Сібіу, де проходить неформальний саміт лідерів ЄС

Учасники неформального саміту голів держав та урядів Євросоюзу, що триває у румунському місті Сібіу, у четвер, 9 травня, ухвалили програмну декларацію із переліком 10 основних положень, виконувати які зобов'язуються 27 країн союзу, за винятком Великобританії, що має залишити блок.

"Будучи об'єднаними, ми є сильнішими у цьому все більш неспокійному та буремному світі", - зазначається у документі, який символічно було ухвалено у День Європи та напередодні ювілейних виборів до Європарламенту. Вперше вибори до законодавчого органу ЄС відбулися 40 років тому.

Згідно з декларацією, країни-члени ЄС зобов'язуються, зокрема, захищати єдину Європу та європейський стиль життя, демократію та верховенство права, "гарантувати майбутнє для наступних поколінь європейців", завжди шукати спільні рішення і дотримуватися принципів справедливості. Європа, згідно з декларацією, має бути  "відповідальним глобальним лідером" у світі.

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Заклик прийти на вибори

Також під час саміту 21 президент країн ЄС виступили із спільним закликом до громадян союзу взяти участь у майбутніх виборах до Європарламенту.

"Наша об'єднана Європа потребує сильного голосу з боку народу. У виборчих бюлетенях вирішуватиметься наше спільне європейське майбутнє", - зазначається у документі, ухвалення якого було ініційовано президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

Заяву підписали президенти Австрії, Болгарії, Греції, Естонії, Ірландії, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Мальти, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії та Чехії.

В останні десятиріччя явка на виборах до Європарламенту постійно зменшується. На останніх виборах до законодавчого органу ЄС вона склала менше половини від загальної кількості виборців. Наступні вибори до Європарламенту відбудуться в країнах Євросоюзу з 23 до 26 травня.

У неформальному саміті беруть участь глави держав та урядів 27 країн-членів Європейського Союзу - без Великобританії, яка хоче до 31 жовтня вийти зі складу ЄС. Учасники саміту мають запропонувати під час саміту ідеї щодо реформування об'єднання.

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