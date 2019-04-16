Лівія: урядові сили розпочали контрнаступ на війська генерала Хафтара

Сили визнаного міжнародною спільнотою уряду в Лівії, проти якого веде наступ лівійських генерал Халіфа Хафтар, розпочали контратаку на загони генерала. Про контрнаступ на позиції "Лівійської національної армії" (ЛНА) Хафтара повідомили в уряді національної єдності в суботу, 20 квітня, передає агенція AFP.

Тим часом ситуація навколо столиці Лівії Триполі, на яку з 4 квітня триває наступ ЛНА, не покращилася. Довкола міста не вщухають інтенсивні бойові дії. У ніч на неділю, 21 квітня, Триполі знову зазнало обстрілів з повітря з боку сил Хафтара, повідомляє кореспондент інформагенції Reuters. Під час авіанальоту в місті пролунало кілька потужних вибухів, ідеться в повідомленні.

Крім того, через загострення збройного протистояння між військами "ЛНА" та урядовими силами на деякий час призупинив роботу міжнародний аеропорт поблизу Триполі. Утім, вже зранку неділі повітряна гавань знову відновила свою роботу з обслуговування рейсів та пасажирів.

Вже 227 загиблих

Днями під час обстрілів на півдні Триполі загинуло двоє дітей, тож загальна кількість загиблих з моменту загострення збройного протистояння в Лівії сягнула 227. Ще 1128 осіб дістали поранень, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Як повідомлялося, в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів.