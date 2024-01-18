Процедура застосування сьомої статті договору ЄС, цілі зі скорочення викидів СО2 чи сертифікати на торгівлю квотами на викиди парникових газів - Люсія Шультен розповідає історії, що криються за цифрами, для онлайн-сторінок DW, а також телебачення та соцмереж.

Як випускниця юридичного факультету вона особливо полюбляє теми, які, на перший погляд, можуть здатися дещо сухими, але мають велике значення для Європи та світу. Також вона регулярно висвітлює процеси в міжнародних судах - у Страсбурзі, Люксембурзі чи Гаазі.

Але політика і право - це ще не все: Люсія також слідкує за культурними темами та розповідає про людей, які живуть в самому серці Європи.