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Люстрація

Люстрація - законодавче обмеження прав окремих осіб, які політично скомпрометували себе в минулому, обіймати посади в державному апараті.

Поняття "люстрація" походить від латинського слова lustratio, що означає очищення шляхом жертвопринесення. Суть сучасної люстрації полягає в законодавчому обмеженні прав окремих осіб, які політично скомпрометували себе в минулому, обіймати посади в державному апараті. Так, в посткомуністичних країнах Східної Європи люстрація застосовується з кінця 1980-х років до високопосадовців комуністичного режиму, колишніх агентів спецслужб. Люстрація була проведена в Німеччині, Чехії, Польщі, Угорщині, Румунії, Грузії, Литві, Латвії, Естонії та інших країнах. В Україні законопроект "Про очищення влади" (люстрацію) було ухвалено в другому читанні 16 вересня 2014-го року.

Призначення Татарова: Зеленському закидають ігнорування люстрації

Призначення Татарова: Зеленському закидають ігнорування люстрації 06.08.2020

Одним з керівників офісу президента Зеленського став Олег Татаров, який називав "злочинцями" учасників Євромайдану. Постраждалі від дій силовиків обурені реабілітацією ексчиновника, який мав би підпадати під люстрацію.
Уряд України відклав розгляд законопроєкту щодо люстрації для комуністів

Уряд України відклав розгляд законопроєкту щодо люстрації для комуністів 01.07.2020

За ініціативою міністра юстиції Дениса Малюськи уряд України на тиждень відклав розгляд законопроєкту про скасування люстрації для функціонерів Комуністичної партії.
Чи виживе в Україні люстрація?

Чи виживе в Україні люстрація? 26.02.2020

Київ остаточно програв у Європейському суді з прав людини справу "Полях та інші проти України". У ЄСПЛ підтвердили рішення про надмірність люстрації в Україні і зобов'язали виплатити люстрованим грошову компенсацію.

Закон про люстрацію порушує права людини: Київ програв апеляцію в ЄСПЛ

Закон про люстрацію порушує права людини: Київ програв апеляцію в ЄСПЛ 25.02.2020

Велика палата ЄСПЛ відмовилась задовольнити апеляцію української влади у справі "Полях та інші проти України". Таким чином, суд підтвердив, що закон про люстрацію в Україні порушує права людини.
Зеленський призначив на посади люстрованих соратників Азарова - Схеми

Зеленський призначив на посади люстрованих соратників Азарова - "Схеми" 31.01.2020

Президент України Володимир Зеленський призначив на високі посади люстрованих чиновників з уряду Миколи Азарова, повідомляє проект "Схеми".
Український мін'юст має намір переглянути закон про люстрацію - Малюська

Український мін'юст має намір переглянути закон про люстрацію - Малюська 30.12.2019

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив про плани відомства переглянути закон "Про очищення влади" з урахуванням зауважень Європейського суду з прав людини.

Коментар: Люстрація не має перетворюватися на політичну помсту

Коментар: Люстрація не має перетворюватися на політичну помсту 18.10.2019

Люстрація має слугувати відновленню справедливості, а не бути інструментом політичної помсти. Народ любить кров, але рано чи пізно співчуває жертвам і починає ненавидіти тирана, вважає Лариса Денисенко.
Рішення ЄСПЛ щодо люстрації: чи слід очікувати хвилю нових позовів?

Рішення ЄСПЛ щодо люстрації: чи слід очікувати хвилю нових позовів? 18.10.2019

Рішення ЄСПЛ щодо українського закону "Про очищення влади" може спричинити хвилю нових судових позовів від звільнених посадовців. Раніше до національних судів надійшло понад 800 позовів від люстрованих.
ЄСПЛ визнав порушення прав звільнених за законом про люстрацію в Україні

ЄСПЛ визнав порушення прав звільнених за законом про люстрацію в Україні 17.10.2019

Європейський суд з прав людини визнав порушення прав п'яти колишніх українських чиновників, звільнених за законом про люстрацію. Суд побачив порушення їхніх прав на справедливий суд та повагу до приватного життя.
Зеленський обіцяв саджати: чи варто боятись Порошенку та Кличку?

Зеленський обіцяв "саджати": чи варто боятись Порошенку та Кличку? 31.07.2019

Новий президент України Володимир Зеленський обіцяв "саджати" за корупцію. Повістки на допити Порошенка й Кличка виглядають як перші ластівки на тлі запиту в суспільстві на показові процеси.
Люстрація від Зеленського: пшик під вибори?

Люстрація від Зеленського: пшик під вибори? 15.07.2019

Однією з найгостріших тем передвиборчої боротьби стала пропозиція президента Зеленського люструвати тих, хто був при владі за Петра Порошенка. Чому відповідний законопроєкт був лише символічним - у статті DW.
Очима карикатуриста: Кому - кастрація, кому - люстрація

Очима карикатуриста: Кому - кастрація, кому - люстрація 13.07.2019

За тиждень до виборів в Україні Верховна Рада приймає суперечливий закон про боротьбу з педофілією, а президент Володимир Зеленський пропонує розширити закон про люстрацію. Ось як це бачить карикатурист Сергій Йолкін.
Посли G7 прокоментували ініціативу Зеленського щодо люстрації

Посли G7 прокоментували ініціативу Зеленського щодо люстрації 12.07.2019

Політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового покладання заборон на всіх політиків, заявили посли країн Великої сімки щодо наміру Зеленського люструвати чиновників часів Порошенка.
Зеленський вніс в Раду законопроєкт про посилення люстрації

Зеленський вніс в Раду законопроєкт про посилення люстрації 12.07.2019

У своєму законопроєкті Володимир Зеленський пропонує розширити норми закону про люстрацію на президента, місцевих і народних депутатів, спікера Верховної Ради та на низку виборних посад.
Зеленський пропонує люструвати чиновників часів Порошенка

Зеленський пропонує люструвати чиновників часів Порошенка 11.07.2019

Президент України Володимир Зеленський пропонує не допускати до управління країною президента, депутатів, міністрів та інших топчиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

Закон про люстрацію: як КС може все провалити (04.07.2019) 04.07.2019

Чому для люстрованих чиновників часів президента-втікача Віктора Януковича є таким важливим рішення Конституційного суду і що це означатиме для країни?
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