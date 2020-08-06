Люстрація - законодавче обмеження прав окремих осіб, які політично скомпрометували себе в минулому, обіймати посади в державному апараті.

Поняття "люстрація" походить від латинського слова lustratio, що означає очищення шляхом жертвопринесення. Суть сучасної люстрації полягає в законодавчому обмеженні прав окремих осіб, які політично скомпрометували себе в минулому, обіймати посади в державному апараті. Так, в посткомуністичних країнах Східної Європи люстрація застосовується з кінця 1980-х років до високопосадовців комуністичного режиму, колишніх агентів спецслужб. Люстрація була проведена в Німеччині, Чехії, Польщі, Угорщині, Румунії, Грузії, Литві, Латвії, Естонії та інших країнах. В Україні законопроект "Про очищення влади" (люстрацію) було ухвалено в другому читанні 16 вересня 2014-го року.