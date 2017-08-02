Людство вже вичерпало запас ресурсів Землі на 2019 рік

Природні ресурси (воду, чисте повітря, ґрунт тощо, які планета здатна відновити протягом року) на 2019 рік людство вже вичерпало у понеділок, 29 липня, зазначається у звіті міжнародної організації Global Footprint Network.

"Людство використовує природу у 1,75 разів швидше, аніж екосистема нашої планети може відновитися. Це наче ми користуємося ресурсами 1,75 Землі", - зазначається у повідомленні захисників довкілля.

Ціною такого екологічного марнотратства, йдеться далі у звіті, є зникнення лісів, ерозія ґрунту, втрата біологічного розмаїття і збільшення вмісту діоксиду вуглецю в атмосфері, що веде до кліматичних змін.

"У нас лише одна Земля - це визначальний контекст нашого існування. Ми не можемо користуватися 1,75 (своєї планети. - Ред.) без руйнівних наслідків", - зазначив засновник Global Footprint Network Матіс Вакернаґель (Mathis Wackernagel).

Опублікований у звіті показник розраховується з 1986 року. Перетин межі відновлення планетарних ресурсів щороку настає дедалі раніше. У 1993 році цю межу перетнули 21 жовтня. У 2003 це відбулося 22 вересня. У 2017 році - 2 серпня.