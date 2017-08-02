 Людство вже вичерпало запас ресурсів Землі на 2019 рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2019

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Новини

Людство вже вичерпало запас ресурсів Землі на 2019 рік

Захисники довкілля кажуть, що нині людство використовує ресурси 1,75 нашої планети. Ціна марнотратства - зникнення лісів, ерозія ґрунту, втрата біологічного розмаїття та збільшення рівня діоксиду вуглецю в атмосфері.

Ресурси, які планета здатна відновити за рік, людство споживає за сім місяців

Ресурси, які планета здатна відновити за рік, людство споживає за сім місяців

Природні ресурси (воду, чисте повітря, ґрунт тощо, які планета здатна відновити протягом року) на 2019 рік людство вже вичерпало у понеділок, 29 липня, зазначається у звіті міжнародної організації Global Footprint Network.

"Людство використовує природу у 1,75 разів швидше, аніж екосистема нашої планети може відновитися. Це наче ми користуємося ресурсами 1,75 Землі", - зазначається у повідомленні захисників довкілля.   

Ціною такого екологічного марнотратства, йдеться далі у звіті, є зникнення лісів, ерозія ґрунту, втрата біологічного розмаїття і збільшення вмісту діоксиду вуглецю в атмосфері, що веде до кліматичних змін.

"У нас лише одна Земля - це визначальний контекст нашого існування. Ми не можемо користуватися 1,75 (своєї планети. - Ред.) без руйнівних наслідків", - зазначив засновник Global Footprint Network Матіс Вакернаґель (Mathis Wackernagel).

Опублікований у звіті показник розраховується з 1986 року. Перетин межі відновлення планетарних ресурсів щороку настає дедалі раніше. У 1993 році цю межу перетнули 21 жовтня. У 2003 це відбулося 22 вересня. У 2017 році - 2 серпня.

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