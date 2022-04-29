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Людина

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "людина".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна в Україні: ракетні удари по Києву після затишшя та під час візиту генсека ООН

Війна в Україні: ракетні удари по Києву після затишшя та під час візиту генсека ООН 29.04.2022

Столиця України знову потерпає від ракетних обстрілів. Цього разу її атакували під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша. Внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок загинула одна людина, ще десять постраждали.

Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула

Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула 19.04.2022

"Cаме через цю формулу в очах українського суспільства Франк-Вальтер Штайнмаєр був і залишається зразковим путінферштеєром і ледь не "аґентом москви", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
Кличко: Внаслідок ракетного удару по Дарницькому району Києва є загиблий

Кличко: Внаслідок ракетного удару по Дарницькому району Києва є загиблий 16.04.2022

Одна людина загинула і кілька отримали поранення внаслідок ракетного удару, завданого російськими військами по Дарницькому району Києва, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Обстріли Києва: пошкоджені шість будинків, дитячий садок і школа

Обстріли Києва: пошкоджені шість будинків, дитячий садок і школа 18.03.2022

Унаслідок ранкового обстрілу Києва пошкоджено шість будинків, дитячий садок та школа на Виноградарі. Одна людина загинула, 19 поранені.

"Страшний злочин Путіна і путінської Росії" (22.02.2022) 22.02.2022

Визнання Росією самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" незалежними призведе до ще більших військових дій на Донбасі, а "хвора людина", яка керує Росією, намагатиметься втілити придуману нею історію - реакції на вулицях Києва.
Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - Європа у фокусі (відео)

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (відео) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (24.01.2022) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
За час пандемії COVID-19 найбагатші люди подвоїли свої статки - дослідження

За час пандемії COVID-19 найбагатші люди подвоїли свої статки - дослідження 17.01.2022

Впродовж півтора року пандемії COVID-19 у світі найбагатші люди більше ніж удвічі збільшили свої статки. Наприклад, найбагатша людина світу Ілон Маск збільшив свої статки на тисячу відсотків.

Людина із серцем... свині (11.01.2022) 11.01.2022

У США вперше у світі людині пересадили серце свині. Пацієнт почувається добре. Це може означати революцію у сфері трансплантації.

Абрамович отримав португальське громадянство й став найбагатшим у країні

Абрамович отримав португальське громадянство й став найбагатшим у країні 19.12.2021

Власник футбольного клубу "Челсі" росіянин Роман Абрамович став громадянином Португалії як нащадок сефардських євреїв. Маючи статки понад 14 мільярдів доларів, він тепер найбагатша людина в країні.

Ілон Маск став Людиною року за версією журналу Time

Ілон Маск став "Людиною року" за версією журналу Time 13.12.2021

Звання "Людина року" Ілон Маск був удостоєний за найбільший вплив "на життя на Землі, а також, можливо, і за її межами", зазначив головний редактор Time Едвард Фельзенталь.
Канцлер Австрії Шалленберґ анонсував свою відставку

Канцлер Австрії Шалленберґ анонсував свою відставку 02.12.2021

Александер Шалленберґ піде у відставку, адже вважає, що посади голови уряду та голови Австрійської народної партії має обіймати одна людина. А він не збирається боротися за крісло голови АНП.

Без страховки на хмарочос у Франкфурті (24.11.2021) 24.11.2021

Француз Ален Робер відомий своїми шаленими трюками. Цього разу "людина-павук" залізла на 153-метровий хмарочос у Франкфурті-на-Майні. Без страховки! Дивіться самі.
Теракт в Єрусалимі: один загиблий, четверо поранені

Теракт в Єрусалимі: один загиблий, четверо поранені 21.11.2021

Одна людина загинула і четверо дістали поранень внаслідок атаки двох терористів у Старому місті в Єрусалимі. Раніше озброєний ножем 16-річний підліток напав на двох співробітників прикордонної поліції Ізраїлю.
Спитати у юзерів Twitter, чи продавати акції Tesla: що стоїть за витівкою Ілона Маска

Спитати у юзерів Twitter, чи продавати акції Tesla: що стоїть за витівкою Ілона Маска 11.11.2021

Ілон Маск здійснив експеримент у Twitter. Не влада, а його фоловери мають вирішувати, яку суму податків має сплачувати найбагатша людина світу. Все ж, може тут є і прихований умисел?

Ліки від COVID-19: гонка фармагігантів у самому розпалі

Ліки від COVID-19: гонка фармагігантів у самому розпалі 08.11.2021

Вакцинація запобігає інфікуванню, однак якщо людина уже заразилася коронавірусом, важкому перебігу хвороби завадять тільки ліки. Про виробництво заявив концерн Merck, "приголомшливі результати" має й Pfizer.

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