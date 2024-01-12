Що відбувається у тілі при замерзанні й як цього уникнути

Екстремальні холоди є справжнім викликом для організму людини. Що відбуваєтсья з тілом при замерзанні й як підготуватися до сильних морозів?

Ідеальна температура нашого тіла - від 36,5 до 37 градусів Цельсія. Нормальний обмін речовин і робота всіх органів людини безпосередньо залежать від цієї температури, і організм робить усе можливе, щоб підтримувати її на оптимальному рівні. Однак терморегуляція працює лише до певного моменту, а потім теж "відключається". Тому понад п'ять мільйонів людей щороку помирають від надмірної спеки чи холоду.

Температуру тіла регулює метаболізм

Наше тіло використовує рецептори для вимірювання того, чи у нормі його температура. Якщо вона різко падає, він намагається активізувати метаболізм, щоб зберегти баланс. Метаболізм забезпечує нас необхідними поживними речовинами, він забезпечує розщеплення і перетворення їжі, щоб клітини могли використовувати поживні речовини. Метаболізм також зігріває тіло - для цього він виробляє енергію і таким чином регулює тепловий баланс.

У цьому процесі важливу роль відіграє кровообіг. Оскільки від холоду кровоносні судини звужуються, ними починає переміщатися недостатня кількість крові. Це робить клітини різних тканин тіла крихкими та спричиняє біль. Насамперед страждають пальці рук і ніг, ніс і вуха. Якщо температура тіла продовжує знижуватися, змін зазнають і життєво важливі органи: серце, легені, мозок. Через холод вони теж починають функціонувати в обмеженому режимі.

Якщо температура тіла відхиляється від норми хоча б на два градуси, настає переохолодження. Тоді наш організм починає працювати ще активніше, щоб захистити себе. Підвищується тонус м'язів, і це викликає тремтіння в усьому тілі.

Відсутність тремтіння - поганий знак

Коли температура тіла опускається до 32 градусів, то тремтіння припиняється. Це означає, що в організмі просто не залишилося енергії - її не вистачає навіть для того, щоб тремтіти. За цих умов наш мозок і нервові закінчення більше не передають сигнали, і ми починаємо відчувати оніміння в руках і ногах.

У цій фазі хоча й біль стихає, але людина при цьому вже ледь може рухатися - і навіть розмовляти. У такому стані людина більше не може ясно мислити і дедалі більше дезорієнтується. Тепер організм переходить у режим економії енергії та вмикає свою "аварійну програму". Але навіть вона в якийсь момент припиняє працювати, якщо не зупинити зниження температури тіла.

Що може допомогти в разі переохолодження?

За екстремальних температур ми повинні максимально захистити своє тіло. Насамперед, йдеться про теплий одяг: шапка, рукавички, шарф, товсті шкарпетки. Якщо завчасно відомо, що організм піддаватиметься екстремальному холоду протягом тривалого часу, то рекомендується взяти з собою додаткові речі. Це, наприклад, звичайна ковдра, а також кишенькові грілки, щоб зігріти руки та пальці.

Першою ознакою переохолодження є оніміння кінцівок, особливо носа, вух, пальців рук і ніг. Зігрівати ці частини тіла, наприклад, за допомогою грілки, не рекомендується, бо надто швидке нагрівання може завдати шкоди переохолодженим кровоносним судинам. Замість грілки у такому випадку краще використовувати теплу воду, щоб переохолоджені частини тіла нагрівалися поступово.

Той, хто думає, що може зігрітися за допомогою алкоголю - глибоко помиляється. Спочатку може здатися, що зсередини по тілу розливається приємне тепло. Але насправді алкоголь розширює кровоносні судини. Холод же, навпаки, звужує їх, щоб мінімізувати втрату тепла. Ці дві крайнощі часто призводять до помилкової оцінки свого реального стану - шкіра може відчувати тепло, але тілу холодно, і ми можемо навіть не усвідомлювати цього спочатку.

Коли температура тіла опускається нижче 29,5 градуса, головний мозок перестає працювати. Людина в такому стані втрачає свідомість. Замість 60 ударів серцебиття скоротиться до 1-2 ударів на хвилину. Кров більше не перекачується по тілу достатньо швидко, що в більшості випадків спричиняє смерть від холоду.

Чи є така смерть "м'якою"? З цього питання погляди різних науковців розходяться.