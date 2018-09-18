 Львівська облрада ухвалила мораторій на культурний продукт російською мовою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2018

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Новини

Львівська облрада ухвалила мораторій на культурний продукт російською мовою

У Львівській області хочуть запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Львівська облрада ухвалила відповідне рішення, яке, утім, має рекомендаційний характер.

У Львівському театрі опери і балету, вочевидь, під час дії мораторію артисти не зможуть виступати російською мовою

У Львівському театрі опери і балету, вочевидь, під час дії мораторію артисти не зможуть виступати російською мовою

Львівська обласна рада на сесії у вівторок, 18 вересня, ухвалила суперечливе рішення про введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області. Введення мораторію підтримали 57 депутатів із 84, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

"Встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Львівської області до моменту повного припинення окупації території України", - йдеться у рішенні Львівської облради. 

Зазначене рішення депутати підтримали зокрема "задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої мовної русифікації", взявши до уваги численні звернення патріотичних організацій. Водночас, речниця Львівської облради повідомила в середу, 19 вересня, у відповідь на запит агенції dpa, що рішення має рекомендаційний характер.

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Щодо механізмів реалізації цього рішення, то Львівська обласна державна адміністрація має вжити заходів щодо створення міжвідомчої робочої групи (за участі громадськості, правоохоронних органів та районних державних адміністрацій) з метою проведення систематичної роз’яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Депутати рекомендували органам місцевого самоврядування області ухвалити такі самі рішення щодо встановлення мораторію. Також депутати облради планують підготовку звернення до Верховної Ради України про необхідність заборони публічного відтворення російськомовного аудіовізуального продукту на всій території країни.

На територій Львівської області місцеві органи влади вже ухвалювали рішення стосовно використання мов у публічному просторі, зокрема у сфері послуг. Рішення Львівської облради вже викликало очікуваний шквал критики в Росії. Критикує його і відомий своєю прихильністю до України співак Андрій Макаревич. Лунають критичні зауваження щодо рішення і в Україні.

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