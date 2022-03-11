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Луцьк

Луцьк -місто в Україні, обласний центр Волинської області.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Луцьк".

Війська РФ обстріляли Дніпро, Луцьк та Івано-Франківськ

Війська РФ обстріляли Дніпро, Луцьк та Івано-Франківськ 11.03.2022

Російські війська завдали ракетних ударів по міста на Сході й Заході України. Бомбардували також Оскольський психоневрологічний інтернат на Харківщині.
Євросоюз збирається подвоїти військову допомогу Україні

Євросоюз збирається подвоїти військову допомогу Україні 11.03.2022

Росія 16-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 11 березня.
На дорозі Львів-Луцьк обвалився міст

На дорозі Львів-Луцьк обвалився міст 04.05.2021

Міст на автодорозі, що з'єднує Львів та Луцьк, обвалився міст. При цьому, як зазначає поліція, ніхто не постраждав.
Як сліпі кошенята: лікар з Луцька про те, чому коронавірусом перехворіють усі (відео)

"Як сліпі кошенята": лікар з Луцька про те, чому коронавірусом перехворіють усі (відео) 11.12.2020

Пульмонолог з Луцька з багаторічним стажем розповідає про лікування COVID-19, щеплення, локдаун та смертність від запалення легень. Про виснажливу працю українських лікарів дивиться у репортажі DW.

Лікар з Луцька: Рано чи пізно на "ковід" перехворіють усі (11.12.2020) 11.12.2020

Сам перехворів коронавірусом, але поселився на роботі і продовжував лікувати своїх пацієнтів. Волинський пульмонолог з багаторічним стажем розповідає про лікування COVID-19, щеплення, локдаун та чому смертність від запалення легень за півроку в 30 разів перевищила показники 2019-го.
Явка у другому турі місцевих виборів становила 24 відсотки - ЦВК

Явка у другому турі місцевих виборів становила 24 відсотки - ЦВК 16.11.2020

Явка у другому турі виборів семи міських голів в Україні становила 24 відсотки. Оприлюднені перші дані екзитполів. В Одесі перемагає чинний мер Геннадій Труханов.
В Україні в чотирьох обласних центрах обирають міських голів

В Україні в чотирьох обласних центрах обирають міських голів 15.11.2020

Виборці обирають міських голів Одеси, Херсона, Сум, Луцька та низки інших менших міст. У ЦВК фіксують поки що відносно невисоку явку.
Луцьк і Тернопіль виведуть з червоної карантинної зони

Луцьк і Тернопіль виведуть з "червоної" карантинної зони 07.08.2020

З 8 серпня Луцьк перейде в "помаранчеву", а Тернопіль - в "жовту" карантинну зону, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Міністерство хоче збільшити число тестувань на коронавірус у країні.
Карантин розбрату: чим загрожує повстання регіонів? (відео)

Карантин розбрату: чим загрожує повстання регіонів? (відео) 05.08.2020

Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух Києву?
Червона зона карантину в Україні через COVID: демарш Луцька і Тернополя

"Червона зона" карантину в Україні через COVID: демарш Луцька і Тернополя 04.08.2020

Встановлення обмежень для боротьби з епідемією COVID-19 в окремих містах України рішеннями центральної влади обурило не лише підприємців і населення, але й місцеву владу. Приписи з Києва там виконувати відмовляються.

"Червона" зона карантину: Луцьк і Тернопіль проти Києва - чим загрожує повстання регіонів? (04.08.2020) 04.08.2020

Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе і ресторани та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух центру і за яким принципом визначають карантинні зони?
Луцька міськрада проголосувала проти червоної карантинної зони

Луцька міськрада проголосувала проти "червоної" карантинної зони 03.08.2020

Депутати міської ради Луцька вважають, що віднесення міста до "червоної" зони суперечить Конституції України. Вони рекомендували луцьким підприємствам продовжити роботу, як раніше.
Коронавірус: потяги не зупинятимуться у Луцьку і Тернополі

Коронавірус: потяги не зупинятимуться у Луцьку і Тернополі 03.08.2020

З 3 серпня зупинка низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі скасовується. Мер Тернополя обурився занесенням міста в "червону" зону
Влада Тернополя опирається віднесенню міста до червоної зони карантину

Влада Тернополя опирається віднесенню міста до "червоної" зони карантину 01.08.2020

У міськраді Тернополя стверджують, що показники рівня захворюваності на COVID-19 за останні дні пішли на спад. Місцева влада запевнила, що місто працюватиме у звичному режимі.
Коронавірус в Україні: нові правила карантину та 1172 випадки за добу

Коронавірус в Україні: нові правила карантину та 1172 випадки за добу 01.08.2020

В Україні запроваджені нові правила адаптивного карантину для стримування поширення коронавірусу. В останній день липня в країні виявлено 1172 випадки COVID-19.
Два обласні центри та район: в Україні визначили червону зону карантину

Два обласні центри та район: в Україні визначили "червону" зону карантину 31.07.2020

Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області потрапили до "червоної" зони карантину, повідомили в уряді. У різних зонах - від "зеленої" до "червоної" - діятимуть різні карантинні обмеження.
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