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Луцьк -місто в Україні, обласний центр Волинської області.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Луцьк".
Сам перехворів коронавірусом, але поселився на роботі і продовжував лікувати своїх пацієнтів. Волинський пульмонолог з багаторічним стажем розповідає про лікування COVID-19, щеплення, локдаун та чому смертність від запалення легень за півроку в 30 разів перевищила показники 2019-го.
Встановлення обмежень для боротьби з епідемією COVID-19 в окремих містах України рішеннями центральної влади обурило не лише підприємців і населення, але й місцеву владу. Приписи з Києва там виконувати відмовляються.
Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе і ресторани та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух центру і за яким принципом визначають карантинні зони?