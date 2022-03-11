"Червона" зона карантину: Луцьк і Тернопіль проти Києва - чим загрожує повстання регіонів? (04.08.2020)

Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе і ресторани та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух центру і за яким принципом визначають карантинні зони?