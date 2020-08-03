Луцьк і Тернопіль виведуть з "червоної" карантинної зони

Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України вирішила з 8 серпня перевести Луцьк з "червоної" в "помаранчеву" карантинну зону, а Тернопіль - у "жовту". Як у п'ятницю, 7 серпня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, це дозволяють зробити епідеміологічні показники. Таким чином, в "червоній" зоні залишиться лише Кіцманський район Чернівецької області.

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Окрім того, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України пропонує уряду розширити перелік критеріїв, які визначають рівень епідемічної небезпеки в регоінах країни. "Один з основних показників - кількість активних хворих за останні сім днів. За цим показником ми будемо бачити, як погіршується, або покращується ситуація", - уточнив Степанов.

Також МОЗ запропонує збільшити мінімальний показник тестувань на коронавірус з 24 до 32 на 100 тисяч населення. Кабмін розгляне ці пропозиції на засіданні у понеділок.

Україну щотижня поділяюти на чотири зони за рівнем епідеміологічної небезпеки: "червону", "помаранчеву", "жовту" та "зелену". Найбільше обмежень у "червоній" зоні: там забороняють роботу громадського транспорту, закладів освіти, ресторанів і торгових центрів.