 Луцький нападник затриманий, усі заручники звільнені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Луцький нападник затриманий, усі заручники звільнені

Чоловік, який більше 12 годин утримував заручників в автобусі в Луцьку, здався правоохоронцям.

Луцький терорист звільнив заручників, його самого затримали

Луцький терорист звільнив заручників, його самого затримали

Чоловіка, який захопив автобус в Луцьку, затримали правоохоронці, повідомляє Служба безпеки України на своїй сторінці у Facebook. 

"Співробітники Центу спеціальних операцій "А" СБУ спільно з Національною поліцією звільнили у Луцьку 13 заручників і затримали озброєного терориста, який захопив у центрі міста рейсовий автобус "Берестечко - Краснилівка" з пасажирами", - йдеться у повідомленні.

"Завдяки спланованій Антитерористичним центром СБУ спецоперації "Бумеранг" правоохоронцям вдалося уникнути жертв серед мирного населення. Встановлено, що нападником є Максим Кривош, який пропагував екстремістські погляди. Наразі всі заручники звільнені, постраждалих немає", - зазначають у пресслужбі СБУ.

Глава МВС Арсен Аваков у свою чергу також повідомив, що всі заручники живі. "Луцьк. Всі цілі!", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Також Аваков повідомив, що у зловмисника були спільники. "Його спільники затримані, один із них в Харкові, там знайдені патрони, вибухівку", - сказав міністр на брифінгу в Луцьку. Аваков охарактеризував нападника як "неврівноважену людину, він намалював собі світ, придумав помсту світу".

Захоплення заручників у центрі Луцька

Як повідомлялося, вранці у вівторок, 21 липня, в центрі Луцькачоловік, який назвався "Максимом Плохим", захопив рейсовий автобус приміського сполучення з близько 20 пасажирами, при собі він має вибухівку і зброю.

Пізніше стало відомо, що справжнє ім'я чоловіка - Кривош Максим Степанович, він офіційно проживає в Дубні (Рівненська область), там перебуває його сім'я.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто тримає під контролем ситуацію із захопленням заручників у рейсовому автобусі в центрі Луцька, та запевнив, що робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Раніше у вівторок міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спростував інформацію про те, що чоловік, який утримував заручників в автобусі в Луцьку, мав проблеми з психічним здоров'ям.

Читайте також: Луцький терорист звільнив трьох заручників

Згодом зловмисник звільнив вагітну, жінку похилого віку і підлітка. Після цього в Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що звільнення заручників відбулося після того, як президент поспілкувався зі зловмисником. Одночасно з цим Зеленський виклав на своїй офіційній сторінці у Facebook коротке відео, на якому закликає усіх дивитися фільм "Земляни" 2005 року. Як повідомлялося, таким чином український президент виконав вимогу нападника. Після того, як стало відомо, що його затримали, відео зі сторінки Зеленського у Facebook було видалено. 

"Життя людини - найважливіша цінність. Ми не втратили нікого. Сьогодні рідні і близькі можуть обійняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом. Тероризму немає місця в жодній країні", - написав президент Володимир Зеленський в соціальній мережі Facebook після звільнення заручників.

 

Також за темою

Ukraine Geiselnahme in Luzk

Луцький нападник звільнив трьох заручників 21.07.2020

Чоловік, який протягом усього дня утримував заручників в автобусі у центрі Луцька, після спілкування з Володимиром Зеленським звільнив вагітну, жінку похилого віку і підлітка.

Ukraine Geiselnahme in Luzk

Аваков спростував інформацію про психічні проблеми у луцького нападника 21.07.2020

Глава МВС України закликав журналістів бути дуже акуратними в коментарях, адже нападник має смартфон і може бачити всі новини.

Ukraine Kiew | Wolodymyr Selenskyj, Präsident

Зеленський пояснив, чому виконав вимоги луцького нападника 22.07.2020

Президент України Володимир Зеленський розповів, що говорив з луцьким нападником 7-10 хвилин, щоб спробувати домовитися, щоб він відпустив людей. За його словами, нападник хотів лише, щоб виконали його вимоги.

Реклама

Докладно

Нелегальна зброя (символічне фото)

Нелегальна зброя в Україні: скільки її та як її вилучити

Які масштаби цього явища та що пропонують експерти?  

Мінфін України назвав спекуляціями розмови про емісію гривні

Марченко назвав спекуляціями розмови про емісію гривні

На українському фінансовому ринку достатньо ліквідності, тому жодних підстав для емісії гривні немає, запевнив Марченко.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  