Луценко: ГПУ перевірить законність виплати премій керівництву "Нафтогазу"

Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження через рішення "Нафтогазу" виплатити керівництву компанії понад 46 мільйонів доларів США за судову перемогу над російським "Газпромом", повідомив Юрій Луценко.
Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом виплати премії керівництву НАК "Нафтогаз України" за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російською компанією "Газпром". Про це у середу, 4 липня, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив агенції "Українські новини".
"Так, почали (кримінальне провадження - Ред.). Питання в тому, чи уповноважена наглядова рада приймати такі рішення. І чи є у них право призначати премії понад фінансовий план", - сказав Луценко. Він не зміг уточнити, на якій підставі було відкрито кримінальне провадження, але допустив, що на підставі звернення депутатів Верховної Ради.
Нагадаємо, 28 лютого 2018 року "Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Той зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.
Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів. Утім, російська компанія поки ухиляється від виконання рішення.
У травні наглядова рада "Нафтогазу" прийняла рішення про виділення премії керівництву компанії в розмірі одного відсотка від суми виграшу у суді - понад 46 мільйонів доларів. 6 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що попросив наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення щодо преміювання правління.
Утім, наглядова рада відмовилася це зробити, зазначивши, що рішення було прийняте за рекомендацією комітету з призначення винагород на основі ретельного аналізу подібних перемог в арбітражних судах.