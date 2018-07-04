Луценко: ГПУ перевірить законність виплати премій керівництву "Нафтогазу"

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом виплати премії керівництву НАК "Нафтогаз України" за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російською компанією "Газпром". Про це у середу, 4 липня, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив агенції "Українські новини".

"Так, почали (кримінальне провадження - Ред.). Питання в тому, чи уповноважена наглядова рада приймати такі рішення. І чи є у них право призначати премії понад фінансовий план", - сказав Луценко. Він не зміг уточнити, на якій підставі було відкрито кримінальне провадження, але допустив, що на підставі звернення депутатів Верховної Ради.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року "Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Той зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів. Утім, російська компанія поки ухиляється від виконання рішення.

У травні наглядова рада "Нафтогазу" прийняла рішення про виділення премії керівництву компанії в розмірі одного відсотка від суми виграшу у суді - понад 46 мільйонів доларів. 6 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що попросив наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення щодо преміювання правління.

Утім, наглядова рада відмовилася це зробити, зазначивши, що рішення було прийняте за рекомендацією комітету з призначення винагород на основі ретельного аналізу подібних перемог в арбітражних судах.