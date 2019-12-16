 Лукашенко чекає свідчень колишнього спецпризначенця щодо вбивств опозиціонерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2019

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Лукашенко чекає свідчень колишнього спецпризначенця щодо вбивств опозиціонерів

У разі неявки Юрія Гаравського Мінськ оголосить його в розшук, попередив президент Білорусі. Раніше ексбоєць білоруського СОБР розповів DW про викрадання і вбивства опозиційних політиків в 1999 році.

Олександр Лукашенко (архівне фото)

Олександр Лукашенко (архівне фото)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Слідчому комітету (СК) країни провести перевірку у зв'язку з інформацією, оприлюдненою в інтерв'ю DW Юрієм Гаравським. Останній називає себе колишнім бійцем спеціального загону швидкого реагування (СОБР) внутрішніх військ МВС Білорусі. Він розповів, що в 1999 році за наказом засновника СОБР, підполковника Дмитра Павличенка брав участь у викраденнях і вбивствах опозиційних політиків, які добивалися відставки Лукашенка.

Білоруський президент прокоментував цю заяву в інтерв'ю головному редактору російської радіостанції "Эхо Москвы" Олексію Венедиктову. Повний запис їхньої бесіди опублікований у вівторок, 24 грудня, на сайті радіостанції.

"Я негайно дав команду, коли мені пресслужба доповіла", - заявив Олександр Лукашенко, назвавши інтерв'ю Гаравського "шматком вкидання". За словами Лукашенка, він зажадав "негайно запитати в Слідчому комітеті інформацію", оскільки "кримінальна справа ж існує".

"Хто його тут вб'є?"

"Нехай він (Гаравський. - Ред.) приїде, дасть свідчення, він же вже публічно заявив, хто його тут вб'є?", - зазначив Лукашенко. Він уточнив, що вже зажадав від голови СК країни Івана Носкевича скласти відповідний запит.

"Негайно, кажу, запитайте, якщо не дадуть, ми його оголосимо в розшук", - попередив президент Білорусі. Ексбоєць СОБР зараз перебуває в одній з європейських країн, влада якої розглядає його прохання про притулок.

Ніхто, крім президента, не може дати команду

За словами Гаравського, він за наказом разом з товаришами по службі викрав і вбив ексміністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка, колишнього главу Центрвиборчкому Віктора Гончара і бізнесмена Анатолія Красовського, який підтримував білоруську опозицію.

Говорячи про гучні зникнення політиків в 1999 році, Олександр Лукашенко заявив, що "ніхто зверху, крім президента, в таких випадках не може дати команду", і підкреслив, що "ніколи в житті не давав і давати" її не буде.

Глава Білорусі нагадав і про оператора білоруського корпункту російського телеканалу ОРТ Дмитра Завадського, який зник 7 липня 2000 року. На думку Лукашенка, той "загинув через Чечню" і Павла Шеремета. "Не треба на мене це вантажити. Я не даю таких команд, тому що мені це не потрібно було тоді і навіть тепер", - додав він. Колишній колега Завадського, тележурналіст Шеремет раніше висловлював думку, що до вбивства Завадського причетні члени угруповання, яке знищувало опозиційних політиків. Сам Павло Шеремет загинув у 2016 році, коли в центрі Києва був підірваний автомобіль, в якому він перебував.

Попереду - вибори президента

Коментуючи зникнення Юрія Захаренка, Олександр Лукашенко в черговий раз заявив, що ексміністра внутрішніх справ Білорусі нібито бачили в Німеччині "років сім або вісім тому". За словами Лукашенка, він навіть звертався до ФРН з відповідним запитом, але до цього часу не отримав відповідь.

DW.COM

20 років тому безслідно зникли провідні опозиціонери Білорусі. Нині з'явився важливий свідок у цій справі. В ексклюзивній розмові з DW він розповів, як став співучасником їхнього викрадення і вбивства. (16.12.2019)

20 років тому в Білорусі зникли опоненти Лукашенка - Захаренко, Гончар і Красовський. Ексбоєць СОБР розповів про свою участь у їхньому викраденні та вбивстві в ексклюзивному інтерв'ю DW. (16.12.2019)

Відповідаючи на запитання, навіщо ексбійцю СОБР потрібно було виступати з подібними викриттями, білоруський президент назвав їх провокацією і пояснив: "А я вам відповім: завтра - президентські вибори". Шості чергові вибори президента Білорусі очікуються не пізніше 30 серпня 2020 року. В середині листопада Лукашенко, який обіймає посаду глави держави з 1994 року, вже заявив про намір балотуватися.

У свою чергу підполковник Дмитро Павличенко заперечує причетність СОБР до досі не розкритих зникнень. У відповідь на зізнання Гаравського він заявив, що в 1999 році той не служив, а відбував покарання за вимагання, і звинуватив його у пияцтві. Трохи згодом Павличенко сказав, що все переплутав і взагалі не пам'ятає такого бійця.

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