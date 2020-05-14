 Лукашенко: Під час виборів майданів у Білорусі не буде | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2020

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Лукашенко: Під час виборів майданів у Білорусі не буде

У нас немає Пашінянов і Зеленських, наголосив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він запевнив, що не допустить у країні "майданів" під час президентських виборів.

Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко (фото з архіву)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в період проведення в країні президентських виборів "майданів" у країні не буде. "Ми абсолютно знаємо цілі, які переслідують тут окремі вітродуви. Ці цілі нам зрозумілі: влаштувати нам майданчик напередодні президентських виборів або в день президентських виборів. Так вони планували", - сказав він у понеділок, 1 червня, передає державна агенція БелТА.

"Хочу на цій зустрічі вас попередити і всіх, хто нас почує, всіх цих "майданутих" хочу попередити, що майданів в Білорусі не буде", - наголосив він.

Лукашенко закликав не проводити аналогії з деякими попередніми подіями у Вірменії або Україні. "Не треба нас порівнювати, як недавно газета сусідньої країни пописувала, що тут у нас з'явилися нові Пашиняни, нові Зеленські і у нас мало не ситуація чи то як у Вірменії, чи то як в Україні. - сказав Лукашенко. - Повинен сказати, що ситуація по-різному може складатися. Тільки у нас немає Пашинянов і Зеленських".

Днем раніше в Мінську та інших містах країни пройшли масові пікети потенційних кандидатів в президенти. За даними незареєстрованого в Білорусі правозахисного центра "Весна", під час цих заходів в різних містах було затримано понад 30 осіб. Зокрема, були затримані лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Грамада) Микола Статкевич і голова незареєстрованої молодіжної опозиційної організації "Молодий фронт" Денис Урбанович, передає агенція "Інтерфакс-Захід".

Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. Зараз ініціативні групи 14 претендентів продовжують збирати підписи на підтримку висування їх кандидатами в президенти.

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