Лукашенко призначив нового прем'єр-міністра Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав у четвер, 4 червня, ім'я нового прем'єр-міністра країни. Керівником кабміну став Роман Головченко, який досі обіймав посаду голови Державного військово-промислового комітету. Першим віцепрем'єром призначений Микола Снопков, котрий до лютого працював на посаді заступника глави адміністрації президента, а впродовж останніх місяців - посла Білорусі в Китаї.

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Напередодні Лукашенко відправив уряд Білорусі у відставку, провівши перед цим нараду, де обговорював пропозиції щодо нового складу кабміну. Зміна кабінету була анонсована білоруським президентом ще наприкінці травня. Він оголосив, що хоче сформувати новий уряд до президентських виборів, які мають відбутися 9 серпня поточного року.

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Чиновники, які не увійшли до складу нового уряду Білорусі, "без роботи не залишаться", заявив Лукашенко на нараді в четвер, повідомляє інфорагенція "Інтерфакс" з посиланням на білоруське державне агентство "БелТА". Утім, відомо, що Сергій Румас, який з 2018 року очолював білоруський уряд, до складу нового кабінету не увійде. "Він мені прямо сказав: я хочу зайнятися бізнесом, хочу заробити гроші, чималі гроші, я можу їх заробити", - заявив Лукашенко. При цьому він висловив надію, що Румас не виїде з Білорусі та займатиметься бізнесом у країні.

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