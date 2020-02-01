 Лукашенко пригрозив почати відбір російської транзитної нафти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2020

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Новини

Лукашенко пригрозив почати відбір російської транзитної нафти

Білорусь готова почати відбір російської нафти в разі, якщо Росія не виконає поставки в "затвердженому обсязі". Лукашенко також нагадав, що РФ не компенсувала витрати від постачань забрудненої нафти в 2019 році.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність почати відбір російської транзитної нафти. Про це в п'ятницю, 14 лютого, повідомляє агентство "БелТА".

За його словами, Білорусь піде на такий крок у разі, якщо Росія не виконає поставки в "затвердженому обсязі" в два мільйони тонн на місяць. "Через країну прокачується 70 мільйонів тонн нафти і вони (Росія, - Ред.) не мають ніяких проблем . Ми сумлінно, чесно качаємо цю нафту ", - зазначив Лукашенко.

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Білорусь розраховує, що Росія компенсує їй збитки від простою та забруднення нафтопереробних заводів, остаточну суму яких мають підрахувати фахівці, заявив президент країни Олександр Лукашенко. (11.05.2019)

Компенсації через забруднення нафти в магістральному трубопроводі "Дружба" виплачуватиме "Транснефть". В Україні збитки наразі не підрахували. (16.05.2019)

Лукашенко попередив Путіна

Білоруський президент також нагадав, що Росія досі не компенсувала витрати через поставки забрудненої нафти в квітні минулого року. "Пам'ятаєте влітку брудну нафту? До цих пір не розрахувалися за це, хоча у нас вийшло з ладу обладнання в Мозирі, Новополоцьк постраждав і нафтопровід "Дружба", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що вже озвучив цю позицію на переговорах з Володимиром Путіним 7 лютого. "Я нікого не шантажував", - зазначив Лукашенко.

Поставки нафти в Білорусь від основних російських нафтових компаній зупинені з початку року через розбіжності в ціні. У січні Лукашенко заявив про необхідність знизити залежність від нафти з Росії. Мінськ направив запити про купівлю нафти Україні, Польщі, Казахстану, Азербайджану і країнам Балтії.

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