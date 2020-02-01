Лукашенко пригрозив почати відбір російської транзитної нафти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність почати відбір російської транзитної нафти. Про це в п'ятницю, 14 лютого, повідомляє агентство "БелТА".

За його словами, Білорусь піде на такий крок у разі, якщо Росія не виконає поставки в "затвердженому обсязі" в два мільйони тонн на місяць. "Через країну прокачується 70 мільйонів тонн нафти і вони (Росія, - Ред.) не мають ніяких проблем . Ми сумлінно, чесно качаємо цю нафту ", - зазначив Лукашенко.

Лукашенко попередив Путіна

Білоруський президент також нагадав, що Росія досі не компенсувала витрати через поставки забрудненої нафти в квітні минулого року. "Пам'ятаєте влітку брудну нафту? До цих пір не розрахувалися за це, хоча у нас вийшло з ладу обладнання в Мозирі, Новополоцьк постраждав і нафтопровід "Дружба", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що вже озвучив цю позицію на переговорах з Володимиром Путіним 7 лютого. "Я нікого не шантажував", - зазначив Лукашенко.

Поставки нафти в Білорусь від основних російських нафтових компаній зупинені з початку року через розбіжності в ціні. У січні Лукашенко заявив про необхідність знизити залежність від нафти з Росії. Мінськ направив запити про купівлю нафти Україні, Польщі, Казахстану, Азербайджану і країнам Балтії.