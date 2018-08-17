 Лукашенко переформатував уряд Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2018

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Новини

Лукашенко переформатував уряд Білорусі

Президент Білорусі пояснив зміни в уряді розбіжностями щодо курсу розвитку країни, які він вважає неприпустимими. Новим прем'єр-міністром країни став Сергій Румас.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у суботу, 18 серпня, повідомив про кадрові перестановки в уряді країни, інформує агенція "Інтерфакс-Захід".

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Дію санкцій ЄС проти білоруського правителя Олександра Лукашенка призупинено до початку 2016 року. Таким чином Брюссель привідкриває двері для обережного повернення Мінська до Європи, вважає Барбара Везель. (30.10.2015)

Посаду прем'єр-міністра обійме Сергій Румас, який дотепер очолював Банк розвитку. Він змінить на посаді Андрія Кобякова. Першим заступником прем'єра Білорусі призначено колишнього голову апарату Ради міністрів Олександра Турчина. Заступником прем'єра з питань будівництва, ЖКГ та транспорту стане Володимир Кухарєв. Відповідальним в уряді за охорону здоров'я, освіту, культуру і спорт буде Ігор Петришенко.

Міністерство економіки Білорусі очолить Дмитро Крутой, коментуючи призначення якого Лукашенко висловив сподівання, що мінекономіки країни "отримає нове дихання і буде пристосоване до нових реалій". 

Кадрові перестановки в уряді Білорусі, за словами Лукашенка, пов'язані з розбіжностями щодо курсу розвитку країни, а це він вважає неприпустимим. "Не може бути жодних розбіжностей і різночитань у проведенні курсу розвитку нашої країни", - заявив білоруський лідер. Водночас, Лукашенко запевнив, що диктатура в Білорусі - нереальна, але "порядок в країні завжди був, і він буде".

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