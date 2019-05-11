Лукашенко оцінює втрати Білорусі від брудної нафти в сотні мільйонів доларів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінює втрати країни від забрудненої російської нафти в сотні мільйонів доларів США. "Ми недоотримали певний прибуток, валютну виручку, транзит - ми величезні гроші втратили. Це сотні мільйонів доларів", - заявив він у суботу, 11 травня, передає державна агенція БелТА.

За словами Лукашенка, під час підрахунку збитків будуть враховуватися кілька складових. "Це величезна шкода, завдана нафтопроводу, самому обладнанню на нафтопроводах - це ж насоси на самих станціях і все інше - і на НПЗ. Два нафтопереробні заводи ("Нафтан" та "Мозирський НПЗ" - Ред.) були забруднені. І це величезний збиток, який був завданий країні", - зазначив він.

Лукашенко також додав, що через забруднення нафти Новополоцький завод працював лише наполовину, а Мозирський - на третину. Крім того, він нагадав, що Білорусь планувала почати ремонт кількох ділянок нафтопроводу "Дружба", однак початок ремонтних робіт був відкладений, щоб не зупиняти російський транзит.

За словами Лукашенка, питання конкретної суми і механізму компенсації втрат білоруської стороні від поставки неякісної російської нафти поки не обговорювалося з президентом Росії Володимиром Путіним. "Він розуміє, що треба збиток компенсувати. Він сам сказав, що це величезні втрати для Росії, іміджеві втрати. А в центрі цього збитку лежить Білорусь. Ми найбільше втратили від цього", - зазначив Лукашенко, додавши, що точну суму мають підрахувати фахівці.

Як повідомлялося, пізно увечері 19 квітня концерн "Белнафтохим" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходила нафтогоном "Дружба" з Росії. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук у нафті марки Urals, що надходив нафтопроводом "Гомельтранснафта Дружба", перевищував "у десятки разів граничні значення за стандартом".

24 квітня постачання нафти "Дружбою" перекрила Польща, а днем пізніше була перекрита і друга гілка - через Україну і Словаччину. У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів та парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.

11 травня компанія "Укртранснафта" відновила транзит нафти до Європейського Союзу магістральним нафтопроводом "Дружба".