 Лукашенко оцінює втрати Білорусі від брудної нафти в сотні мільйонів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2019

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Новини

Лукашенко оцінює втрати Білорусі від брудної нафти в сотні мільйонів доларів

Білорусь розраховує, що Росія компенсує їй збитки від простою та забруднення нафтопереробних заводів, остаточну суму яких мають підрахувати фахівці, заявив президент країни Олександр Лукашенко.

Олександр Лукашенко (архівне фото)

Олександр Лукашенко (архівне фото)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінює втрати країни від забрудненої російської нафти в сотні мільйонів доларів США. "Ми недоотримали певний прибуток, валютну виручку, транзит - ми величезні гроші втратили. Це сотні мільйонів доларів", - заявив він у суботу, 11 травня, передає державна агенція БелТА.

За словами Лукашенка, під час підрахунку збитків будуть враховуватися кілька складових. "Це величезна шкода, завдана нафтопроводу, самому обладнанню на нафтопроводах - це ж насоси на самих станціях і все інше - і на НПЗ. Два нафтопереробні заводи ("Нафтан" та "Мозирський НПЗ" - Ред.) були забруднені. І це величезний збиток, який був завданий країні", - зазначив він.

Лукашенко також додав, що через забруднення нафти Новополоцький завод працював лише наполовину, а Мозирський - на третину. Крім того, він нагадав, що Білорусь планувала почати ремонт кількох ділянок нафтопроводу "Дружба", однак початок ремонтних робіт був відкладений, щоб не зупиняти російський транзит.

За словами Лукашенка, питання конкретної суми і механізму компенсації втрат білоруської стороні від поставки неякісної російської нафти поки не обговорювалося з президентом Росії Володимиром Путіним. "Він розуміє, що треба збиток компенсувати. Він сам сказав, що це величезні втрати для Росії, іміджеві втрати. А в центрі цього збитку лежить Білорусь. Ми найбільше втратили від цього", - зазначив Лукашенко, додавши, що точну суму мають підрахувати фахівці.

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Як повідомлялося, пізно увечері 19 квітня концерн "Белнафтохим" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходила нафтогоном "Дружба" з Росії. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук у нафті марки Urals, що надходив нафтопроводом "Гомельтранснафта Дружба", перевищував "у десятки разів граничні значення за стандартом".

24 квітня постачання нафти "Дружбою" перекрила Польща, а днем пізніше була перекрита і друга гілка - через Україну і Словаччину. У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів та парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.

 11 травня компанія "Укртранснафта" відновила транзит нафти до Європейського Союзу магістральним нафтопроводом "Дружба".

Карикатура Сергія Йолкіна
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