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Луганськ - місто на сході Україні, адміністративний центр Луганської області. З квітня 2014 року де-факто контролюється самопроголошеною "ЛНР" та розглядається нею як її столиця.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Луганськ".
У Києві відкрився "Музей воєнного дитинства". Це дочірний музей Сараєвського музею, який розповідає про дорослішання дітей під час війни 1992–1995 р. Музеї та виставки - це те, що допомагає людям долати травматичний досвід.
Влад Мірошниченко з Луганська у 20 років виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут перед товаришами - каже, життя в окупації навчило його цінувати свободу.
У 2014 році Луганський військовий ліцей був змушений залишити захоплене бойовиками місто. Втім, з Донбасу кадетський корпус не відступив. Викладачі з нуля відновили роботу в місті Кремінна на Луганщині. Репортаж DW.
У 2014 році Луганський військовий ліцей був змушений залишити захоплене бойовиками місто. Утім, з Донбасу кадетський корпус не відступив. Викладачі з нуля відновили роботу навчального закладу у місті Кремінна на Луганщині. Репортаж DW.
Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів на лінії розмежування. Бойовики пояснюють обмеження складною ситуацією з коронавірусом в Україні. Натомість правозахисники переконані: їхня справжня мета - ізолювати українців на окупованих територіях.
У Києві працює виставка про окупацію Донбасу. Автори - художники-аматори з творчого об'єднання Vil Ganovsky T-Studio - хочуть привернути увагу до проблем переселенців. А ті з них, хто сам був змушений тікати з Донецька, за допомогою малювання намагаються подолати власну психологічну травму.