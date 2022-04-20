Луганськ - місто на сході Україні, адміністративний центр Луганської області. З квітня 2014 року де-факто контролюється самопроголошеною "ЛНР" та розглядається нею як її столиця.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Луганськ".