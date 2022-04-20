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Луганськ

Луганськ - місто на сході Україні, адміністративний центр Луганської області. З квітня 2014 року де-факто контролюється самопроголошеною "ЛНР" та розглядається нею як її столиця.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Луганськ".

Військовий аналітик про битву на Донбасі: настав вирішальний етап війни

Військовий аналітик про битву на Донбасі: настав вирішальний етап війни 20.04.2022

Росія почала наступ на Донбасі, сконцентрувавши у цьому регіоні значні сили. Про сценарії битви та її вплив на перебіг війни DW поговорила з німецьким військовим експертом.
НАТО: Росія має негайно вивести війська з України

НАТО: Росія має негайно вивести війська з України 22.02.2022

Донецьк і Луганськ є частиною України, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що Росія намагається створити привід для повторного вторгнення в Україну.
Штаб ООС повідомляє про провокацію: бойовики обстріляли Луганськ

Штаб ООС повідомляє про провокацію: бойовики обстріляли Луганськ 21.02.2022

Проросійські збройні формування відкрили вогонь по тимчасово непідконтрольному Києву Луганську, щоб звинуватити в цьому Україну, повідомляють в штабі ООС.

Війна на Донбасі: останній квиток на потяг з Луганська (відео)

Війна на Донбасі: останній квиток на потяг з Луганська (відео) 01.07.2021

У Києві відкрився "Музей воєнного дитинства". Це дочірний музей Сараєвського музею, який розповідає про дорослішання дітей під час війни 1992-1995 р. Адже мистецтво - це те, що допомагає долати травматичний досвід.

Які залишились спогади про дитинство під час конфлікту на сході (01.07.2021) 01.07.2021

У Києві відкрився "Музей воєнного дитинства". Це дочірний музей Сараєвського музею, який розповідає про дорослішання дітей під час війни 1992–1995 р. Музеї та виставки - це те, що допомагає людям долати травматичний досвід.

ЛГБТ в українській армії: історія Влада Мірошниченка (відео)

ЛГБТ в українській армії: історія Влада Мірошниченка (відео) 25.06.2021

Коли війна прийшла в Луганськ, Влад Мірошниченко був ще підлітком. У 20 років він виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут. Каже, життя в окупації навчило цінувати свободу.

Переселенець з Луганська, солдат, відкритий гей: історія Влада Мірошниченка (25.06.2021) 25.06.2021

Влад Мірошниченко з Луганська у 20 років виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут перед товаришами - каже, життя в окупації навчило його цінувати свободу.
Українські кадети на Донбасі: як на Луганщині готують майбутніх офіцерів ЗСУ (відео)

Українські кадети на Донбасі: як на Луганщині готують майбутніх офіцерів ЗСУ (відео) 30.05.2021

У 2014 році Луганський військовий ліцей був змушений залишити захоплене бойовиками місто. Втім, з Донбасу кадетський корпус не відступив. Викладачі з нуля відновили роботу в місті Кремінна на Луганщині. Репортаж DW.

Кадетський корпус на Донбасі: як на Луганщині готують майбутніх військових (28.05.2021) 28.05.2021

У 2014 році Луганський військовий ліцей був змушений залишити захоплене бойовиками місто. Утім, з Донбасу кадетський корпус не відступив. Викладачі з нуля відновили роботу навчального закладу у місті Кремінна на Луганщині. Репортаж DW.
У справі про збитий під Луганськом Іл-76 виправдали генерала Назарова

У справі про збитий під Луганськом Іл-76 виправдали генерала Назарова 21.05.2021

Верховний суд України виправдав ексначальника оперативного штабу АТО Віктора Назарова в справі про збитий у 2014 році під Луганськом літак Іл-76.
На Донбасі внаслідок обстрілів 13 травня загинув військовий ЗСУ

На Донбасі внаслідок обстрілів 13 травня загинув військовий ЗСУ 13.05.2021

Український вояк загинув від снайперського вогню проросійських бойовиків на Донбасі, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Чому ДНР та ЛНР ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео)

Чому "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео) 28.04.2021

Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів. Бойовики пояснюють це ситуацією з коронавірусом в Україні. Правозахисники ж переконані: справжня мета - ізолювати українців.

Під приводом пандемії: як у "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців (28.04.2021) 28.04.2021

Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів на лінії розмежування. Бойовики пояснюють обмеження складною ситуацією з коронавірусом в Україні. Натомість правозахисники переконані: їхня справжня мета - ізолювати українців на окупованих територіях.
Київ: Росія на ТКГ відмовилася підтримати перемир'я з 1 квітня

Київ: Росія на ТКГ відмовилася підтримати перемир'я з 1 квітня 31.03.2021

Росія в ТКГ відмовилася підтримати пропозицію України про підтвердження прагнення дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі з опівночі 1 квітня, повідомили в українській делегації в ТКГ.
Плотницького заочно засудили до довічного ув'язнення за збиття Іл-76 - ЗМІ

Плотницького заочно засудили до довічного ув'язнення за збиття Іл-76 - ЗМІ 16.03.2021

Колишнього ватажка самопроголошеної "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів бойовиків заочно засудили до довічного ув'язнення за збитий у 2014 році літак Іл-76 Збройних сил України.

"Ключ до кімнати спогадів": Донбас на картинах переселенців (15.03.2021) 15.03.2021

У Києві працює виставка про окупацію Донбасу. Автори - художники-аматори з творчого об'єднання Vil Ganovsky T-Studio - хочуть привернути увагу до проблем переселенців. А ті з них, хто сам був змушений тікати з Донецька, за допомогою малювання намагаються подолати власну психологічну травму.
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