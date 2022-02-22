Луганська обласна державна адміністрація (Луганська ОДА) з 5 березня 2015 року має статус Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Луганська ОДА". Луганська обласна державна адміністрація до початку воєнного конфлікту на сході України була розташована в Луганську. Внаслідок захоплення проросійськими бойовиками окремих районів Луганської області Луганська ОДА була евакуйована й тепер розміщається в Сєвєродонецьку. Починаючи від 5 травня 2015 року, Луганська ОДА має статус Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.