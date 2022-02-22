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Луганська обласна державна адміністрація

Луганська обласна державна адміністрація (Луганська ОДА) з 5 березня 2015 року має статус Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Луганська ОДА". Луганська обласна державна адміністрація до початку воєнного конфлікту на сході України була розташована в Луганську. Внаслідок захоплення проросійськими бойовиками окремих районів Луганської області Луганська ОДА була евакуйована й тепер розміщається в Сєвєродонецьку. Починаючи від 5 травня 2015 року, Луганська ОДА має статус Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Обстріл Щастя на Луганщині: влада готується евакуювати людей

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11 людей загинули внаслідок пожеж на Луганщині

11 людей загинули внаслідок пожеж на Луганщині 01.10.2020

На Луганщині гасять пожежі. Кількість жертв вогню зросла до 11. Ще 17 постраждалих із опіками та отруєнням чадним газом перебувають у лікарнях.
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Луганська облдержадміністрація пропонує Верховній Раді змінити адміністративно-територіальний устрій області, пристосувавши його до сучасних умов. У парламенті зареєсровано низку проектів постанов.
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Незважаючи на режим припинення вогню, бойовики продовжують обстріли українських позицій у Луганській області. За минулу добу вогонь відкривали поблизу шести населених пунктів.
Чи зможе хитрий міліціонер Москаль розсварити сепаратистів?

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Луганська ОДА: на відновлення області потрібно понад 8 мільярдів гривень

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На Луганщині через воєнні дії роботу втратили понад 30 тисяч людей. На відновлення регіону потрібно 8,5 мільярда гривень, оцінює обласна влада.