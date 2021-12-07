Лос-Анджелес – місто в США.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лос-Анджелес". Лос-Анджелес розташувався на березі Тихого океану на півдні американського штату Каліфорнія. За кількістю населення Лос-Анджелес посідає друге місце в США – понад 3 мільйони 800 тисяч осіб. Це місто вважається одним з найбільших світових центрів індустрії розваг у сфері кіно, театру, музики, літератури, телебачення та комп'ютерних ігор. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.