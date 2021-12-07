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Лос-Анджелес

Лос-Анджелес – місто в США.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лос-Анджелес". Лос-Анджелес розташувався на березі Тихого океану на півдні американського штату Каліфорнія. За кількістю населення Лос-Анджелес посідає друге місце в США – понад 3 мільйони 800 тисяч осіб. Це місто вважається одним з найбільших світових центрів індустрії розваг у сфері кіно, театру, музики, літератури, телебачення та комп'ютерних ігор. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея)

Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея) 07.12.2021

За даними британського тижневика The Economist, життя у багатьох містах стало дорожчим. Серед причин - зокрема й пандемія. Ізраїльський Тель-Авів замінив Париж на вершині рейтингу найдорожчих міст світу.
Суд у США відсторонив батька Брітні Спірс від опікунства над нею

Суд у США відсторонив батька Брітні Спірс від опікунства над нею 30.09.2021

Опікунство батька над співачкою Брітні Спірс тривало 13 років попри те, що на початку воно заявлялося, як тимчасове. Весь цей час Джеймс Спірс повністю контролював фінанси, фізичний стан співачки і доступ людей до неї.

Вбивця сенатора Роберта Кеннеді може вийти на свободу

Вбивця сенатора Роберта Кеннеді може вийти на свободу 28.08.2021

Клопотання 77-річного Серхана Серхана, який відсидів у в'язниці більше ніж пів століття, задоволено, але остаточне рішення про його звільнення буде ухвалено протягом трьох місяців.
Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду 01.06.2021

1 червня виповнилося 95 років від дня народження Мерілін Монро. Біляве волосся, томний погляд, чуттєві губи - це була одна з найяскравіших та сексапільних актрис Голлівуду.
Фільм Земля кочівників отримав премію Золотий глобус

Фільм "Земля кочівників" отримав премію "Золотий глобус" 01.03.2021

Фільм режисерки Хлої Чжао "Земля кочівників" отримав премію "Золотий глобус" як найкращий драматичний фільм. Церемонія вручення премії у Лос-Анджелесі проходила віртуально.
Помер легендарний американський телеведучий Ларрі Кінг

Помер легендарний американський телеведучий Ларрі Кінг 23.01.2021

Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер у віці 87 років у Лос-Анджелесі. На початку січня Кінга госпіталізували з діагнозом COVID-19.
Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю 24.08.2020

Вогонь, який уже понад тиждень лютує в Каліфорнії, змусив залишити домівки понад 250 тисяч людей. Семеро осіб загинули внаслідок лиха. Рятувальники працюють на межі свої можливостей.
Пандемія коронавірусу: круїзні лайнери пропонують переобладнати на шпиталі

Пандемія коронавірусу: круїзні лайнери пропонують переобладнати на шпиталі 03.04.2020

На переобладнаних круїзних лайнерах та військових кораблях можна розмістити велику кількість хворих на COVID-19. США вже показують приклад. Німеччина на черзі? DW поговорила з двома експертами.
Тріумфаторка Греммі: Біллі Айліш перемогла у п'яти номінаціях

Тріумфаторка "Греммі": Біллі Айліш перемогла у п'яти номінаціях 27.01.2020

Американська співачка Біллі Айліш здобула статуетки "Греммі" у п'яти номінаціях, передусім у головній - "Запис року". Однак церемонію затьмарила загибель баскетболіста Кобі Браянта.
Смерть Кобі Браянта: разом з легендою НБА розбилися його донька і ще сім осіб

Смерть Кобі Браянта: разом з легендою НБА розбилися його донька і ще сім осіб 27.01.2020

На борту вертольота разом із Кобі Браянтом перебувало ще восьмеро осіб, включаючи його 13-річну доньку Джанну. Усі вони загинули.
У Каліфорнії літак злив над містом пальне, яке потрапило на дитячі майданчики

У Каліфорнії літак злив над містом пальне, яке потрапило на дитячі майданчики 15.01.2020

У Каліфорнії літак через проблеми з двигуном був змушений повернутися в аеропорт, зливши перед цим пальне, яке потрапило на майданчики біля початкових шкіл. Незначні травми отримали 56 осіб.
Підліток у свій день народження застрелив двох учнів у Каліфорнії

Підліток у свій день народження застрелив двох учнів у Каліфорнії 15.11.2019

Підлітка, який стріляв у школі неподалік від Лос-Анджелеса, доправили в лікарню у важкому стані після спроби самогубства. Його мотиви наразі невідомі.
Оперному співаку Пласідо Домінго закидають сексуальні домагання

Оперному співаку Пласідо Домінго закидають сексуальні домагання 13.08.2019

Вісім співачок та одна танцівниця заявили, що оперний співак Пласідо Домінго сексуально домагався їх в різні періоди починаючи з 1980-х років. Домінго відкидає звинувачення на свою адресу.
На півдні Каліфорнії стався найсильніший за 20 років землетрус

На півдні Каліфорнії стався найсильніший за 20 років землетрус 05.07.2019

Епіцентр землетрусу був розташований за 240 кілометрів від Лос-Анджелеса. Найбільше постраждало місто Ріджкрест, де спалахнуло кілька пожеж, відбулися витоки газу, з'явилися тріщини на дорогах.

Ілон Маск постане перед судом

Ілон Маск постане перед судом 11.05.2019

Засновник SpaceX Ілон Маск назвав "педофілом" британського дайвера, який брав участь у порятунку школярів із затопленої печери в Таїланді. Суд призначив дату слухань на жовтень 2019 року.

"Телепортація" під землею: Маск презентував тунель (19.12.2018) 19.12.2018

Прототип першого надшвидкісного тунелю для автівок презентували у Каліфорнії, під містом Готорн. Автомобіль може їхати на рейках зі швидкістю понад 240 км\год. Дивіться, як це виглядає!

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