Лондон хоче порозумітися з Тегераном щодо звільнення британського танкера - Іран

Іранське керівництво повідомило про відправку урядом Великобританії посередника до Тегерана. Згідно з оприлюдненим в середу, 24 липня, повідомленням, мета посередника - проведення переговорів задля звільнення захопленого раніше іранцями британського танкера, повідомила інформагенція Tasnim, на яку посилається Reuters.

У свою чергу пресслужба духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї наголосила, що Іран треба переконати в необхідності звільнення захопленого британського танкера. Жодних інших деталей не наводиться.

Нагадаємо, що 19 липня "Корпус вартових Ісламської революції" заявив про затримання в Ормузькій протоці танкера під британським прапором. Затримання судна Stena Impero у Тегерані пояснили порушенням "міжнародних морських правил". На борту танкера перебували 23 моряки.

У Тегерані пояснили свої дії тим, що захоплений танкер спричинив нещасний випадок з одним з іранських риболовецьких суден.

Раніше, 4 липня, у протоці Гібралтар був затриманий іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. У Тегерані наполягають на незаконності перехоплення танкера.

Згодом Верховний суд Гібралтару дозволив затримати іранський супертанкер на 14 днів. У відповідь у Тегерані погрожували дзеркальними заходами - перехопити британський корабель. 19 липня суд у Гібралтарі ухвалив утримувати танкер ще 30 днів.

10 липня ЗМІ повідомляли, що п'ять озброєних іранських човнів "Корпусу вартових Ісламської революції" підозрюються у спробі захоплення британського нафтового танкера British Heritage під час його переходу з Перської затоки до Ормузької протоки. Пізніше цю інформацію підтвердили в британському уряді.