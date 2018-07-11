 Лондон хоче порозумітися з Тегераном щодо звільнення британського танкера - Іран | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2019

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Новини

Лондон хоче порозумітися з Тегераном щодо звільнення британського танкера - Іран

Уряд Великобританії направив до Ірану посередника для переговорів з метою звільнення затриманого іранцями британського танкера, повідомили в Тегерані.

Захоплений іранцями британський танкер Stena Impero

Захоплений іранцями британський танкер Stena Impero

Іранське керівництво повідомило про відправку урядом Великобританії посередника до Тегерана. Згідно з оприлюдненим в середу, 24 липня, повідомленням, мета посередника - проведення переговорів задля звільнення захопленого раніше іранцями британського танкера, повідомила інформагенція Tasnim, на яку посилається Reuters.

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У "Корпусі вартових Ісламської революції" заявили про затримання британського танкера, який нібито порушив міжнародні правила. Власники судна підверджують, що втратили з ним зв'язок. (19.07.2019)

Затримання британського танкера в Ормузькій протоці відбулось в порушення міжнародного права, однак Лондон підтверджує бажання деескалації ситуації, заявив очільник британського МЗС Джеремі Хант. (20.07.2019)

Після захоплення Іраном британського танкера в Ормузькій протоці Лондон планує створити європейську місію для безпечного проходження кораблів в регіоні. (22.07.2019)

У свою чергу пресслужба духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї наголосила, що Іран треба переконати в необхідності звільнення захопленого британського танкера. Жодних інших деталей не наводиться.

Нагадаємо, що 19 липня "Корпус вартових Ісламської революції" заявив про затримання в Ормузькій протоці танкера під британським прапором. Затримання судна Stena Impero у Тегерані пояснили порушенням "міжнародних морських правил". На борту танкера перебували 23 моряки.

У Тегерані пояснили свої дії тим, що захоплений танкер спричинив нещасний випадок з одним з іранських риболовецьких суден.

Раніше, 4 липня, у протоці Гібралтар був затриманий іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. У Тегерані наполягають на незаконності перехоплення танкера.

Згодом Верховний суд Гібралтару дозволив затримати іранський супертанкер на 14 днів. У відповідь у Тегерані погрожували дзеркальними заходами - перехопити британський корабель. 19 липня суд у Гібралтарі ухвалив утримувати танкер ще 30 днів.

10 липня ЗМІ повідомляли, що п'ять озброєних іранських човнів "Корпусу вартових Ісламської революції" підозрюються у спробі захоплення британського нафтового танкера British Heritage під час його переходу з Перської затоки до Ормузької протоки. Пізніше цю інформацію підтвердили в британському уряді.

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