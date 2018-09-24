Лондон пригрозив Москві "високою ціною" за нехтування міжнародними правилами

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант пригрозив Росії "високою ціною", якщо та й надалі порушуватиме міжнародні правила. Про це глава МЗС Сполученого Королівства заявив у неділю, 30 вересня. "Якщо ви намагаєтеся залякати цю країну, якщо застосовуєте хімічну зброю, якщо не граєте за міжнародними правилами, ціна завжди буде дуже високою", - застеріг очільник британського зовнішньополітичного відомства, цитує агенція новин Reuters. Крім того, Хант заявив про плани Лондона "прикрити мережу ГРУ".

Нагадаємо, Великобританія звинувачує двох росіян в причетності до отруєння бойовими отруйними речовинами типу "Новачок" (А-234) колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. У Москві відкидають ці звинувачення, заявивши, що всю хімічну зброю РФ знищено в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.

Раніше слідство в Британії стверджувало, що до отруєння Скрипалів причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов, а також повідомляло, що у них могли бути ще двоє співучасників. 13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають жодного стосунку до замаху і приїжджали в Солсбері як туристи. Скотленд-Ярд і незалежна прокурорська служба Великобританії натомість наполягали на тому, що імена Боширова і Петрова - вигадані.

Згодом журналісти-розслідувачі з видань Bellingcat і The Insider довели, що чоловік, котрий назвав себе "Русланом Бошировим", насправді є офіцером російської військової розвідки. Його справжнє ім'я Анатолій Чепіга. Нещодавно британська прем'єрка Тереза ​​Мей звинуватила Росію в порушенні міжнародного права.