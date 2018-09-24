 Лондон пригрозив Москві ″високою ціною″ за нехтування міжнародними правилами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2018

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Новини

Лондон пригрозив Москві "високою ціною" за нехтування міжнародними правилами

Якщо Росія й надалі порушуватиме міжнародні правила, вона заплатить "високу ціну", заявив глава МЗС Великобританії Джеремі Хант. Лондон також хоче "прикрити мережу ГРУ".

Глава МЗС Великобританії Джеремі Хант

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант пригрозив Росії "високою ціною", якщо та й надалі порушуватиме міжнародні правила. Про це глава МЗС Сполученого Королівства заявив у неділю, 30 вересня. "Якщо ви намагаєтеся залякати цю країну, якщо застосовуєте хімічну зброю, якщо не граєте за міжнародними правилами, ціна завжди буде дуже високою", - застеріг очільник британського зовнішньополітичного відомства, цитує агенція новин Reuters. Крім того, Хант заявив про плани Лондона "прикрити мережу ГРУ".

Нагадаємо, Великобританія звинувачує двох росіян в причетності до отруєння бойовими отруйними речовинами типу "Новачок" (А-234) колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. У Москві відкидають ці звинувачення, заявивши, що всю хімічну зброю РФ знищено в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.

Раніше слідство в Британії стверджувало, що до отруєння Скрипалів причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов, а також повідомляло, що у них могли бути ще двоє співучасників. 13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають жодного стосунку до замаху і приїжджали в Солсбері як туристи. Скотленд-Ярд і незалежна прокурорська служба Великобританії натомість наполягали на тому, що імена Боширова і Петрова - вигадані.

Згодом журналісти-розслідувачі з видань Bellingcat і The Insider довели, що чоловік, котрий назвав себе "Русланом Бошировим", насправді є офіцером російської військової розвідки. Його справжнє ім'я Анатолій Чепіга. Нещодавно британська прем'єрка Тереза ​​Мей звинуватила Росію в порушенні міжнародного права.

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Головні "відмазки" силовиків РФ на випадок провалу (18.09.2018)

DW.COM

Мей на Генасамблеї ООН: Росія кричуще порушує міжнародне право

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей звинуватила Росію у порушеннях міжнародного права - "від захоплення чужих територій до безрозсудного використання хімічної зброї". (26.09.2018)  

Daily Telegraph: Встановлено особу третього учасника замаху на Скрипаля

Ще один офіцер ГРУ приїжджав у Солсбері для організації отруєння Скрипаля, повідомляє видання Daily Telegraph. Він готував замах ще до того, як до Великобританії прибули безпосередні виконавці. (28.09.2018)  

Коментар: Останній доказ у справі Скрипалів веде до Кремля

Bellingcat і The Insider опублікували нові результати розслідування отруєння Скрипалів. У них представлені неспростовні докази участі Кремля в нападі в Солсбері, вважає Інґо Маннтойфель. (27.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Головні "відмазки" силовиків РФ на випадок провалу (18.09.2018)  

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