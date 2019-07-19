 Лондон погрожує Тегерану серйозними наслідками через затриманий танкер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2019

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Новини

Лондон погрожує Тегерану серйозними наслідками через затриманий танкер

Великобританія шукає дипломатичні шляхи вирішення конфлікту через затриманий Іраном танкер, заявив глава британського МЗС Джеремі Хант. Другий, затриманий напередодні танкер, що йшов під прапором Ліберії, вже відпустили.

Глава британського МЗС Джеремі Хант: Великобританія шукає дипломатичні шляхи вирішення конфлікту через затриманий Іраном танкер

Глава британського МЗС Джеремі Хант: Великобританія шукає дипломатичні шляхи вирішення конфлікту через затриманий Іраном танкер

Великобританія погрожує Ірану серйозними наслідками, якщо Тегеран найближчим часом не звільнить британський нафтовий танкер, затриманий іранськими військовими в п'ятницю, 19 липня, в Ормузькій протоці.

"Ми абсолютно чітко заявили, що, якщо ситуація незабаром не вирішиться, вона матиме дуже серйозні наслідки", - наголосив глава МЗС Великобританії Джеремі Хант. Водночас він уточнив, що не має на увазі військове втручання: "Ми шукаємо дипломатичні шляхи виходу із ситуації". За словами Ханта, він вже обговорив затримання танкера із держсекретарем США Майком Помпео.

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Британія рекомендує своїм кораблям відмовитися від маршрутів через Ормузьку протоку

У той же день Джеремі Хант скликав екстрену нараду надзвичайного комітету COBRA (Cabinet Office Briefung Room A), щоб обговорити, як допомогти персоналу затриманого танкера. За її підсумками представниця британського уряду заявила, що Лондон як і раніше стурбований "неприйнятними діями Ірану, які є явним викликом міжнародній свободі судноплавства", і рекомендує британським суднам тимчасово відмовитися від маршрутів в цій акваторії.

"Ми продовжуємо підтримувати контакт з нашими міжнародними партнерами і плануємо подальші зустрічі у вихідні дні", - додала вона.

Нафтовий танкер Stena Impero, йшов під британським прапором, але належить шведській компанії Stena Bulk. Його затримали представники Корпусу вартових ісламської революції за звинуваченнями в порушенні міжнародних правил судноплавства. Однак вони так і не уточнили, які саме правила  порушила команда судна. 

За інформацією Ханта, серед членів екіпажу танкера є "представники різних країн, але на його борту немає британських підданих".

Затримання другого танкера Іраном

Крім того, у п'ятницю повідомлялося, що Іран затримав другий танкер Mesdar, який йшов під прапором Ліберії. Згодом стало відомо, що Тегеран його відпустив і танкер продовжив свій шлях. Водночас в Ірані заявили, що Mesdar був зупинений в Ормузькій протоці, перевірений і висланий в міжнародні води. Судновласник підтвердив, що танкер зупинили на короткий час, але потім відпустили, після чого він покинув територіальні води Ірану.

Затримання іранського танкера та погрози Тегерану

Нагадаємо, 4 липня у протоці Гібралтар був затриманий іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. У Тегерані наполягають на незаконності перехоплення танкера. Згодом Верховний суд Гібралтару дозволив затримати іранський супертанкер на 14 днів. У відповідь у Тегерані погрожували дзеркальними заходами - перехопити британський корабель. 19 липня суд у Гібралтарі ухвалив утримувати танкер ще 30 днів. 

10 липня ЗМІ повідомляли, що п'ять озброєних іранських човнів "Корпусу вартових Ісламської революції" підозрювалися у спробі захоплення британського нафтового танкера British Heritage під час його переходу з Перської затоки до Ормузької протоки. Пізніше цю інформацію підтвердили в британському уряді. 

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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