 Лондон не продовжуватиме перехідний період для переговорів з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2020

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Новини

Лондон не продовжуватиме перехідний період для переговорів з ЄС

Лондон відмовився продовжувати перехідний період для переговорів з Євросоюзом після 31 грудня цього року. Британія "поверне контроль" і відновить свою "політичну та економічну незалежність", завив міністр Майкл Гоув.

Лондон та Брюссель ніяк не можуть домовитися щодо своїх подальших відносин

Лондон та Брюссель ніяк не можуть домовитися щодо своїх подальших відносин

Великобританія не продовжуватиме після 31 грудня цього року перехідний період для переговорів з Євросоюзом щодо подальших відносин. "Час для продовження вже сплив", - заявив у п'ятницю, 12 червня, міністр кабінету міністрів Великобританії Майкл Гоув, цитує агенція новин dpa. 1 січня 2021 року Великобританія "поверне контроль" і відновить свою "політичну та економічну незалежність", написав міністр у Twitter.

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович підтвердив, що Гоув був "дуже чітким" у питанні продовження перехідного періоду, однак ЄС залишається "відкритим до такого продовження".

Офіційний представник ЄС на переговорах Мішель Барньє зазначив, що Євросоюз "взяв до відома" рішення Сполученого Королівства. За його словами, щоб дати переговорам шанс на успіх, необхідно досягнути "прогресу по суті". Тому обидві сторони погодилися "активізувати переговори в найближчі тижні та місяці".

Провал торговельних переговорів

Раніше ЄС та Великобританія заявляли про майже повну відсутність прогресу на переговорах щодо угоди про вільну торгівлю після Brexit. Сторонам серед іншого не вдалося домовитися в питаннях щодо гарантій чесної конкуренції та права на риболовлю. Водночас деякого прогресу було досягнуто в переговорах стосовно гарантій прав людини, що дозволить Великобританії та ЄС продовжити співпрацю в кримінальних та судових питаннях з 2021 року. Однак навіть у цій сфері сторони далекі від укладення домовленостей.

На початку наступного тижня британський прем'єр Борис Джонсон має провести переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Великобританія вийшла зі складу ЄС 31 січня. Під час перехідного періоду країна залишається частиною спільного ринку ЄС та входить до складу митного союзу. Передбачалося, що під час перехідного періоду обидві сторони домовляться щодо торговельної угоди, однак досі в цьому питанні прогресу не було досягнуто. Згідно з домовленостями з ЄС, Лондон міг продовжити перехідний період до кінця 2021-го або 2022 року.

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