Лондон звинуватив Росію у брехні після заяви Путіна про підозрюваних в отруєнні Скрипалів

Великобританія звинуватила Росію у "заплутуванні слідів та брехні" після того, як президент РФ Володимир Путін заперечив, що двоє росіян, яких Лондон підозрює в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері, є офіцерами російської розвідки.

Олександр Петров і Руслан Боширов - підозрювані в отруєнні Скрипалів

"Ми неодноразово вимагали від Росії пояснити, що сталося у Солсбері у березні, і у відповідь від них отримували заплутування слідів та брехню", - заявив у середу, 12 вересня, речник британської прем'єрки Терези Мей, слова якого наводить агенція AFP. Він наголосив, що підозрювані в отруєнні - росіяни Олександр Петров й Руслан Боширов - є офіцерами російської військової розвідки, які працюють у Головному управлінні Генштабу РФ та "які використали надзвичайно токсичну, незаконну хімічну зброю на вулицях нашої країни".

Раніше у середу Володимир Путін заявив у Владивостоку, що російській владі відомо, ким є Петров і Боширов. За словами російського президента, це - цивільні особи, а не офіцери розвідки. "Нічого там особливого і кримінального немає", - резюмував Путін.

5 вересня у Королівській прокурорській службі Великобританії заявили, що зібрано достатньо доказів і є підстави для того, щоб висунути обвинувачення росіянам Олександру Петрову та Руслану Боширову у замаху на Скрипалів. Тереза Мей висловила переконання, що операція з отруєння Скрипаля була схвалена "на найвищому рівні російського керівництва".