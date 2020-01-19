Лондон відреагував на критику віднесення тризуба до екстремістських символів

Офіційний Лондон відреагував на критику включення українського тризуба до посібника з протидії екстремізму, оприлюдненого британською контртерористичною поліцією. "Ми усвідомлюємо й шкодуємо через образу, заподіяну появою українського тризуба в "наочному посібнику" британської поліції", - йдеться у заяві речника британського уряду, оприлюдненій на сторінці посольства Великобританії в Україні у соціальній мережі Facebook у понеділок, 20 січня.

Водночас у заяві наголошується, що "як уже заявляли в поліції, в цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не становлять інтересу в боротьбі з тероризмом". "Британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності, зокрема державні прапор, герб і гімн України. Ми визнаємо, що тризуб як головний елемент державного герба України має конституційне, історичне та культурне значення для народу України", - йдеться у заяві речника британського уряду.

У ній також зазначається, що Лондон сподівається на "поглиблення двосторонніх відносин у прийдешні роки" та й надалі підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, британське видання The Guardian опублікувало розроблений британськими правоохоронцями посібник 17 січня. Крім українського тризуба, до екстремістських символів також включена символіка українського полку "Азов". Як зазначає видання, посібник містить не лише символіку лівих і правих рухів, а й, наприклад, природо- та зоозахисних рухів, таких як Greenpeace чи Peta. Посольство України у Великобританії висловило обурення через включення тризуба в посібник.