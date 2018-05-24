Лондонська влада не продовжила ліцензію Uber

Лондонське транспортне управління (TfL) у понеділок, 25 листопада, відмовило у продовженні ліцензії компанії Uber, яка надає послуги із пасажирських перевезень. Своє рішення управління аргументувало проблемами із безпекою.

Зокрема, Uber звинувачують в тому, що деякі водії не були авторизовані, однак надавали послуги, використовуючи акаунти інших водіїв. При цьому такі поїздки не були застрахованими, а деякі водії взагалі не мали водійських прав. За даними TfL, загалом неавторизовані водії здійснили близько 14 тисяч поїздок.

В транспортному управлінні заявили, що визнають кроки, які компанія зробила для розв'язання проблеми. "Попри вирішення деяких із цих питань, TfL немає впевненості, що подібні питання не будуть повторюватися в майбутньому, що означає, що компанія наразі не є відповідною та спроможною", - йдеться у повідомленні TfL.

Uber, який у Лондоні має 3,5 мільйона клієнтів та 50 тисяч водіїв, назвав дії TfL "неправильними" і повідомив, що буде оскаржувати непродовження ліцензії. "Це рішення TfL просто неправильне. За останні два роки ми докорінно змінили спосіб роботи в Лондоні. Ми зайшли дуже далеко - і будемо продовжувати, для мільйонів водіїв і пасажирів, які покладаються на нас", - написав у Twitter головний виконавчий директор компанії Дара Хосровшахі.

Після закінчення попередньої ліцензії, яка діяла протягом 15 місяців, лондонська влада у вересні продовжила Uber ліцензію ще на два місяці. Це було обумовлено покращенням рівня безпеки пасажирів.

Тепер в Uber є 21 день для того, щоб оскаржити рішення транспортного управління. Протягом цього часу компанія може продовжувати надавати послуги із пасажирських перевезень. "Ви та 3,5 мільйона пасажирів, які покладаються на Uber, можете продовжувати використовувати програму як зазвичай. Ми залишаємося на 100 відсотків відданими вашій безпеці", - наголосили у компанії.