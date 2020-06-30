Литва також заборонила трансляцію російського телеканалу RT

Литовська комісія з радіо і телебачення (ЛКРТВ) після рекомендацій міністерства закордонних справ Литви повідомила у середу, 8 липня, що забороняє трансляцію в країні п'яти телеканалів російського державного мовника RT через його зв'язок з Дмитром Кисельовим, проти якого запроваджені санкції ЄС.

"Це рішення мотивоване не порушеннями, а тим, що пан Кисельов перебуває в списку осіб, які підпадають під санкції ЄС. Таке ж рішення було ухвалено в Латвії, а тепер і в Литві", - повідомив голова комісії Мантас Мартішюс, передає агентство AP.

Як повідомляє агентство "Інтерфакс", рішення буде опубліковано і набуде чинності 9 липня, але в комісії прогнозують його оскарження. За словами Мартішюса, оскільки рішення припинити трансляцію ухвалено через санкції щодо Кисельова, а не через порушення з боку телеканалу, представники RT не брали участь у засіданні.

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Заборона на трансляцію поширюється на п'ять різних телеканалів групи Russia Today: власне, сам RT, його версію RT HD, а також RT Spanish, RT Documentary і RT Documentary HD.

Дмитро Кисельов був включений до списку санкцій ЄС за його роль у поширенні кремлівської пропаганди на підтримку анексії Росією Криму в 2014 році та агресію на Донбасі. Він очолює державну медіагрупу "Россия сегодня", в яку входять інформаційне агентство "РИА Новости" і служба новин "Спутник", орієнтована на зарубіжну аудиторію.

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Нагадаємо, Латвія заборонила мовлення семи каналів RT 30 червня. Формальною причиною країна також назвала той факт, що телеканалами володіє Дмитро Кисельов, який перебуває під санкціями Європейського Союзу.

У відповідь Кисельов звинуватив латвійського регулятора в "дурості" і "русофобії", запропонував Латвії вибачитися перед каналом і негайно повернути RT в ефір.