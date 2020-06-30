 Литва також заборонила трансляцію російського телеканалу RT | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Литва також заборонила трансляцію російського телеканалу RT

У Вільнюсі мотивувати рішення тим, що телеканали групи RT підконтрольні Дмитру Кисельову, який перебуває в санкційному списку ЄС.

Литва заборонила трансляцію п'яти каналів RT

Литва заборонила трансляцію п'яти каналів RT

Литовська комісія з радіо і телебачення (ЛКРТВ) після рекомендацій міністерства закордонних справ Литви повідомила у середу, 8 липня, що забороняє трансляцію в країні п'яти телеканалів російського державного мовника RT через його зв'язок з Дмитром Кисельовим, проти якого запроваджені санкції ЄС.

"Це рішення мотивоване не порушеннями, а тим, що пан Кисельов перебуває в списку осіб, які підпадають під санкції ЄС. Таке ж рішення було ухвалено в Латвії, а тепер і в Литві", - повідомив голова комісії Мантас Мартішюс, передає агентство AP.

Як повідомляє агентство "Інтерфакс", рішення буде опубліковано і набуде чинності 9 липня, але в комісії прогнозують його оскарження. За словами Мартішюса, оскільки рішення припинити трансляцію ухвалено через санкції щодо Кисельова, а не через порушення з боку телеканалу, представники RT не брали участь у засіданні.

Читайте також: RT та Sputnik не пустили на конференцію зі свободи преси через дезінформацію

Заборона на трансляцію поширюється на п'ять різних телеканалів групи Russia Today: власне, сам RT, його версію RT HD, а також RT Spanish, RT Documentary і RT Documentary HD.

Дмитро Кисельов був включений до списку санкцій ЄС за його роль у поширенні кремлівської пропаганди на підтримку анексії Росією Криму в 2014 році та агресію на Донбасі. Він очолює державну медіагрупу "Россия сегодня", в яку входять інформаційне агентство "РИА Новости" і служба новин "Спутник", орієнтована на зарубіжну аудиторію.

Читайте також: Сурков, Кисельов, Рогозін - нова хвиля санкцій ЄС за окупацію Криму

Нагадаємо, Латвія заборонила мовлення семи каналів RT 30 червня. Формальною причиною країна також назвала той факт, що телеканалами володіє Дмитро Кисельов, який перебуває під санкціями Європейського Союзу.

У відповідь Кисельов звинуватив латвійського регулятора в "дурості" і "русофобії", запропонував Латвії вибачитися перед каналом і негайно повернути RT в ефір.

Дивитись відео 04:31

Путін 4.0: як фунціонує російська пропаганда (15.03.2018)

 

Також за темою

Russia Today RT TV Sender Moskau Russland

У Латвії заборонили російський телеканал RT 30.06.2020

Телеканали, що входять до російської групи RT, заборонили, оскільки вони підконтрольні Дмитру Кисельову, який перебуває в санкційному списку ЄС, кажуть у Ризі. Латвія закликала інші країни ЄС зробити те саме.

Europäisches Parlament in Brüssel | Josep Borrell, Außenminister Spanien

Що думає про Україну та санкції майбутній глава дипломатії ЄС Боррель 07.10.2019

Жозеп Боррель, який вірогідно замінить Федеріку Могеріні на чолі дипломатії ЄС, розповів євродепутатам, чи слід підтримувати Україну та чи є Росія ворогом Євросоюзу. Деталі - в репортажі DW.

Реклама

Докладно

Дональд Трамп

Фатальна втрата відчуття реальності Дональдом Трампом

Нинішня тактика Трампа в боротьбі з коронавірусом загрожує катастрофою, вважає Інес Поль.  

Заправляння автомобіля на водневих паливних елементах

Шанс і для України: як ЄС просуватиме водень в енергетиці

Єврокомісія ухвалила стратегії зниження ролі викопних джерел енергії та збільшення використання водню.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  