 Литва підтримала Україну в суперечці з Apple через Крим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Литва підтримала Україну в суперечці з Apple через Крим

Міністр закордонних справ Литви закликав технологічного гіганта відмовитися від позначення півострова як частини Росії. Він нагадав, що Крим є анексованою територією, яка належить Україні.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс

Вільнюс підтримав Київ у суперечці з американською компанією Apple через позначення Криму частиною Росії. "Ми закликаємо Apple відмовитися від цієї невігласної позиції, оскільки статус-кво Криму не змінився: він все ще окупований Росією, це - територія України, в цій війні досі гинуть люди", - написав у четвер, 28 листопада, у соціальній мережі Twitter міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

DW.COM

В українському МЗС порадили Apple не займатися глобальною політикою після того, як на пристроях компанії в РФ міста анексованого українського Криму стали позначатися як "російські". (27.11.2019)

Україна заборонила працювати на своїй території російським і кримським фірмам, які займаються в Криму роботами на культурних об'єктах, ведуть теле- і радіомовлення та співпрацюють з оборонно-промисловим комплексом РФ. (27.11.2019)

Напередодні стало відомо, що Apple внесла правки у свої продукти і тепер на пристроях компанії в Росії міста анексованого українського Криму стали позначатися як "російські". "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта - Крим - і міста федерального значення - Севастополя. Приведено у відповідність до конституції РФ", - заявив голова комітету російської Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов.

Таке рішення компанія прийняла під тиском російської влади. Держдума раніше заявляла, що позначення Криму як території України, за російським законодавством, є кримінальним злочином.

В українському міністерстві закордонних справ порадили Apple не займатися світовою політикою. Посольство України в США своєю чергою звернулося до керівництва Apple та Державного департаменту США із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у застосунках компанії.

Дивитись відео 02:41

Чому Європа ніколи не визнає анексію Криму (18.03.2019)

Аудіо й відео до теми

Чому Європа ніколи не визнає анексію Криму (18.03.2019)  

Також за темою

USA Apple-Laden in New York

Пристайко відреагував на рішення Apple відображати для росіян Крим "російським" 27.11.2019

В українському МЗС порадили Apple не займатися глобальною політикою після того, як на пристроях компанії в РФ міста анексованого українського Криму стали позначатися як "російські".

Plakat Krim ist Russland Archiv 2014 Moskau

Київ запровадив санкції проти 131 юридичної особи за діяльність в Криму 27.11.2019

Україна заборонила працювати на своїй території російським і кримським фірмам, які займаються в Криму роботами на культурних об'єктах, ведуть теле- і радіомовлення та співпрацюють з оборонно-промисловим комплексом РФ.

Flughafen Simferopol

У Зеленського хочуть створити ще один "Мінськ" для повернення Криму 22.11.2019

Українська сторона розглядає лише політико-дипломатичні шляхи повернення Криму та обдумує створення з цією метою майданчика, за аналогією з мінським або "нормандським форматом", кажуть у Зеленського.

Реклама

Докладно

Барак Обама та Дональд Трамп

Що спільного між Трампом та Обамою

Президента США називають "популістом". На думку Александера Ґерлаха, обрання Трампа було реакцією на його попередника.  

Düsseldorf - Pharmazeutin im Genlabor (picture-alliance/imageBROKER/O. Döring)

У ФРН виділили рекордну суму на дослідження

Минулого року на дослідження та розробки було виділено близько 105 мільярдів євро. Це рекордна сума в історії ФРН.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  