Литва підтримала Україну в суперечці з Apple через Крим

Вільнюс підтримав Київ у суперечці з американською компанією Apple через позначення Криму частиною Росії. "Ми закликаємо Apple відмовитися від цієї невігласної позиції, оскільки статус-кво Криму не змінився: він все ще окупований Росією, це - територія України, в цій війні досі гинуть люди", - написав у четвер, 28 листопада, у соціальній мережі Twitter міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Напередодні стало відомо, що Apple внесла правки у свої продукти і тепер на пристроях компанії в Росії міста анексованого українського Криму стали позначатися як "російські". "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта - Крим - і міста федерального значення - Севастополя. Приведено у відповідність до конституції РФ", - заявив голова комітету російської Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов.

Таке рішення компанія прийняла під тиском російської влади. Держдума раніше заявляла, що позначення Криму як території України, за російським законодавством, є кримінальним злочином.

В українському міністерстві закордонних справ порадили Apple не займатися світовою політикою. Посольство України в США своєю чергою звернулося до керівництва Apple та Державного департаменту США із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у застосунках компанії.