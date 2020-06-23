Литва винесла на саміт ЄС питання переписування історії Росією

Литва винесла на обговорення саміту ЄС, який розпочався у п'ятницю, 17 липня, питання "спроб Росії переписати історію". Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, прибувши на зустріч глав держав і урядів країн Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"Останнім часом ми бачимо спроби Росії переписати історію та приховати історичні факти (…) Я хочу порушити це питання та спробувати пояснити моїм колегам, що це стає систематичною політикою стосовно історичних фактів", - заявив Науседа. Він вважає, що Євросоюз має відреагувати і перейти до проактивної політики, "аби пояснити нашим російським партнерам, що ми не будемо терпіти такі спроби". "Ми повинні дуже чітко сказати, що така політика вплине на відносини ЄС і Росії", - зазначив політик.

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Науседа нагадав, що не лише Литва, але й усі країни Балтії, а також Польща сильно постраждали під час Другої світової війни. "Наше завдання - нагадати про ці велетенські страждання, які Друга світова війна принесла нашим країнам і державам. Ми не можемо дозволити цій історії повторитися знову", - додав президент Литви.

Основною і єдиною темою засідання позачергової Європейської Ради 17-18 липня є семирічний бюджет Євросоюзу на 2021-27 роки та пакет відновлення економіки після пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Утім, кожен глава держави або уряду може порушити у своїх виступах будь-яке питання. Тому на прохання Литви у порядку денному саміту з'явилася категорія "Інше", в рамках якої і обговорять тему переписування історії. Якихось рішень з цього питання не передбачається.

Як відомо, за останній час між Росією та країнами Балтії та Польщею виникло кілька суперечок щодо історії.