 Литва винесла на саміт ЄС питання переписування історії Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2020

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Литва винесла на саміт ЄС питання переписування історії Росією

Президент Литви Гітанас Науседа виніс на саміт ЄС питання переписування історії Росією. Він хоче, щоб Євросоюз дав зрозуміти РФ, що не терпітиме таких спроб.

Гітанас Науседа ініціював обговорення питання переписування історії на саміті ЄС

Гітанас Науседа ініціював обговорення питання переписування історії на саміті ЄС

Литва винесла на обговорення саміту ЄС, який розпочався у п'ятницю, 17 липня, питання "спроб Росії переписати історію". Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, прибувши на зустріч глав держав і урядів країн Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"Останнім часом ми бачимо спроби Росії переписати історію та приховати історичні факти (…) Я хочу порушити це питання та спробувати пояснити моїм колегам, що це стає систематичною політикою стосовно історичних фактів", - заявив Науседа. Він вважає, що Євросоюз має відреагувати і перейти до проактивної політики, "аби пояснити нашим російським партнерам, що ми не будемо терпіти такі спроби". "Ми повинні дуже чітко сказати, що така політика вплине на відносини ЄС і Росії", - зазначив політик.

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Науседа нагадав, що не лише Литва, але й усі країни Балтії, а також Польща сильно постраждали під час Другої світової війни. "Наше завдання - нагадати про ці велетенські страждання, які Друга світова війна принесла нашим країнам і державам. Ми не можемо дозволити цій історії повторитися знову", - додав президент Литви.

Основною і єдиною темою засідання позачергової Європейської Ради 17-18 липня є семирічний бюджет Євросоюзу на 2021-27 роки та пакет відновлення економіки після пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Утім, кожен глава держави або уряду може порушити у своїх виступах будь-яке питання. Тому на прохання Литви у порядку денному саміту з'явилася категорія "Інше", в рамках якої і обговорять тему переписування історії. Якихось рішень з цього питання не передбачається.

Як відомо, за останній час між Росією та країнами Балтії та Польщею виникло кілька суперечок щодо історії.

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