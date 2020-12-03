Лижні курорти в Україні: дозволити працювати чи закривати?

Лижний курорт "Захар Беркут" розташований біля підніжжя гори Високий верх за трохи більше 100 кілометрів від Львова. Близькість до міста робить його популярним серед любителів коротких виїздів та туристів, які хочуть поєднати відвідання Львова та лижного катання. Однак така перевага цього року не дуже допомагає їм. "Хоча місця на новорічний період у нас уже повністю продані, цього року попередні бронювання відбуваються повільніше", - каже заступник директора курорту Роман Шийко. До нового сезону тут активно готувались: оновили терасу в ресторані на вершині гори, також збільшили пропускну здатність буксирних витягів.

Тому розмови про закриття на січень керівництво курорту дуже хвилюють. "Якщо урядом буде прийнято таке рішення, це стане ударом для нас. Наш оборот в травні-липні поточного року скоротився на 30 відсотків. Вже тоді ми змушені були піти на скорочення зарплат працівників, яке частково було компенсоване державною допомогою. У випадку тотального локдауну в січні 2021, ми будемо вимушені скоротити працівників", - каже заступник директора.

При цьому Шийко наголошує, що подбали про санітарно-епідеміологічну безпеку, як цього вимагають в уряді. "Наприклад, на посадку канатної дороги ми допускаємо виключно в масках. Дезінфікуємо крісла канатної дороги. В готелі проводимо температурний скринінг гостей, дезінфекцію номерів, при потребі кварцуємо, на рецепції встановили захисний екран",- говорить Роман Шийко.

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"Драгобрат" - проти закриття

Подібна ситуація і на найбільш високогірному лижному курорті України "Драгобрат", що на Закарпатті. Тут нижчі температури взимку і природній сніг лежить часто аж до травня. Однак і тут скі-паси на катання лижники розкуповувати не поспішають. Керівництво курорту боїться ймовірного січневого локдауну. "Закриття для нас означатиме банкрутство, - розповідає директор курорту Юрій Бідний, - Нам обрізали минулорічний сезон. А тепер ще цей - під загрозою. Крім того, люди перелякані. Хоча тут шансів заразитись менше: свіже повітря, гори, низькі температури - це, навпаки, краще, аніж ходити по хатах, святкувати і розносити вірус". За його словами, і на цьому курорті теж подбали про санітарно-епідемічну безпеку: розставили столики на відстані, закупили антисептики, на касах чи рецепції подбали про захист з оргскла.

Якщо ж ресторани на лижних курортах на час локдауну закриють, як це припустив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, туристи "Драгобрата", за словами Юрія Бідного, спокійно сприймуть цей факт. "Будуть брати їжу на виніс. Не думаю, що це буде проблемою. Сюди приїжджають серйозно кататись, а не "тусуватись", - сказав директор лижного курорту "Драгобрат".

"Драгобрат" та "Захар Беркут" відносно невеликі лижні курорти. Як подбали про санітарно-епідеміологічну безпеку відвідувачів на лижному курорті "Буковель", який вважається найбільшим в Україні, ми не можемо розповісти, оскільки на інформаційний запит DW так і не відповіли.

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Місцеве населення залишиться без прибутків

Особливістю роботи лижних курортів є ще й те, що від них сильно залежать навколишні села, наголошує директор ЛК "Драгобрат". Навколо їхнього курорту працює більше 60 готелів і садиб. Здебільшого їх обслуговують мешканці Ясінянської об'єднаної територіальної громади, куди входить чотири села. "Але це не тільки турбази і приватні садиби. Це - і наші магазини, де туристи купують продукти; і перевізники, які возять туристів до витягів; і туристичні атракції: чани, сауни - усі вони втратять надходження. Підприємці так мені й говорять, що ми будемо змушені закритись і звільнити людей", - розповідає селищний голова Ясінянської ОТГ Андрій Делятинчук. Він каже, що великих підприємств в околиці - немає. Бюджет ОТГ формується лише з доходів від лісового господарства і туризму. А загрозу того, що туристи можуть принести в села коронавірусну інфекцію, серйозно не сприймає. "Підхопити коронавірус тут, у горах, катаючись, при морозній погоді - неможливо", - переконує селищний голова.

Медики наполягають на закритті курортів

Водночас епідеміологи говорять протилежне. Для них лижні курорти - це джерело поширення коронавірусу. "Там буде алкоголь, спілкування, спільні басейни, сауни. Навряд чи хтось згадає про маску. Це - специфіка таких місць, там людина розслабляється і втрачає контроль", - говорить епідеміологиня Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград. Якщо згадати перші випадки інфікування на COVID-19 навесні в Україні - у Львові, і Києві, зокрема, - це були хворі, які привезли коронавірус якраз з альпійських курортів. На думку Виноград, бізнес може поставитись до підготовки курорту відповідально, але проконтролювати кожного вони не зможуть.

Також професорка спростовує аргумент лижних курортів про те, що на свіжому повітрі, при низькій температурі існують малі шанси заразитися коронавірусом. "Активно розмовляючи, катаючись, відтак, глибоко дихаючи, людина може створювати біологічний аерозоль. Якщо людина, яка буде поруч, вдихне його, то може отримати проблему", - говорить Наталія Виноград. Крім того, вона додає, що це бактерії не переносять низьких температур, а віруси, навпаки, прекрасно себе почувають у таких умовах. "У посудинах Дюара з азотом, де ми зберігаємо вірус, температура - мінус 196 градусів. У таких умовах він може зберігатись десятками років. Тому нижчі температури - якраз на користь вірусам", - пояснює епідеміологиня.

Інші підприємці проти преференцій для лижних курортів

Рішення про те, чи будуть працювати лижні курорти під час можливого локдауну, за словами Віктора Ляшка, в уряді планують прийняти 9 грудня, у середу. Якщо воно буде позитивне для курортів, то таке рішення може спровокувати протести інших підприємців. Голова організації "Комітет підприємців Івано-Франківська" Ігор Метлюх уже написав в соціальній мережі Facebook, що у разі вибіркового локдауну в січні підприємці можуть протестувати. "Як нам надумають ввести локдаун, а Буковелю та готелям дозволять при цьому працювати, то франківські підприємці перекриють дороги в гори. Локдаун, так локдаун, без винятків!", - написав підприємець.