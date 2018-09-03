 Латвія купує вертольоти Black Hawk у США на 175 мільйонів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Латвія купує вертольоти Black Hawk у США на 175 мільйонів євро

Уряд Латвії погодив купівлю чотирьох вертольотів Black Hawk на суму 175 мільйонів євро. Перші машини країна розраховує отримати в 2021 році.

Американські Black Hawk будуть на озброєнні армії Латвії

Американські Black Hawk будуть на озброєнні армії Латвії

Уряд Латвії у вівторок, 11 вересня, підтримав купівлю чотирьох американських вертольотів Black Hawk загальною вартістю 175 мільйонів євро, повідомляє агенція dpa з посиланням на міноборони Латвії.

DW.COM

Латвійці хочуть мати сильну армію. Хоч і розуміють, що це само по собі не гарантія безпеки. (01.12.2016)

Естонія, Латвія та Литва мають намір створити спільну систему протиповітряної оборони середньої дальності для посилення своєї обороноздатності. (28.05.2015)

Окрім вертольотів, згідно із запланованим до підписання договором зі США, Латвія отримає також оснащення для них, запасні частини та навчання персоналу. Перші машини латвійська армія розраховує отримати в 2021 році. Держдепартамент США раніше погодив експортний контракт на продаж Латвії чотирьох Black Hawk. 

У міноборони Латвії охарактеризували Black Hawk як такі, що "найкраще підходять для національних збройних сил, для виконання як військових, так і цивільних завдань".

Після анексії Криму та початку військового протистояння на Сході України у Латвії, як і її країнах-сусідках Литві та Естонії, які є членами НАТО та ЄС, ширяться побоювання щодо можливої агресії з боку Росії. У зв'язку з цим країни Балтії нарощують свій військовий потенціал. На території Латвії дислоковано понад тисячу військових з країн НАТО.

Дивитись відео 02:39
Now live
02:39 хв

"Росія тренується на випадок глобальної війни": експерти про "Схід-2018" (11.09.2018)

Аудіо й відео до теми

"Росія тренується на випадок глобальної війни": експерти про "Схід-2018" (11.09.2018)  

Також за темою

Georgien Militärmanöver Agile Spirit 2017

Українські морські піхотинці беруть участь у військових навчаннях у Грузії 04.09.2018

У Грузії стартували командно-штабні навчання для військовослужбовців "Agile Spirit 2018". Цього року до навчань приєднались українські морські піхотинці.

Litauen, NATO Militärübung im Baltikum

"Чотири по 30": чи зможе НАТО підвищити свою боєготовність в Європі? 10.07.2018

Згідно з планами НАТО, до 2020 року європейські члени Альянсу мають бути у змозі протягом місяця привести у повну боєготовність близько 15 тисяч військовослужбовців. Наскільки це реалістично?

Brüssel NATO-Gipfel | Jens Stoltenberg, Generalsekretär

Столтенберг: Анексію Криму Росією не визнають усі члени НАТО 11.07.2018

У підсумковій декларації саміту НАТО у Брюсселі всі країни Альянсу засудили анексію РФ українського півострова. Альянс також ухвалив рішення про подальші кроки зі зміцнення своєї оборони.

Реклама

Докладно

Антиурядові протести в Угорщині

Угорщина без голосу: за що Орбану загрожують санкції ЄС?

12 вересня євродепутати голосуватимуть, чи застосовувати проти Угорщини Віктора Орбана санкції за порушення прав людини. 

Київ зробив крок до розв'язання проблеми боргів за газ перед Нафтогазом

"Київтеплоенерго" візьме на себе борг "Київенерго" за газ

Київська міська рада вирішила, що КП "Київтеплоенерго" візьме на себе борг "Київенерго" за газ перед "Нафтогазом".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  