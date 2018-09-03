Латвія купує вертольоти Black Hawk у США на 175 мільйонів євро

Уряд Латвії у вівторок, 11 вересня, підтримав купівлю чотирьох американських вертольотів Black Hawk загальною вартістю 175 мільйонів євро, повідомляє агенція dpa з посиланням на міноборони Латвії.

Окрім вертольотів, згідно із запланованим до підписання договором зі США, Латвія отримає також оснащення для них, запасні частини та навчання персоналу. Перші машини латвійська армія розраховує отримати в 2021 році. Держдепартамент США раніше погодив експортний контракт на продаж Латвії чотирьох Black Hawk.

У міноборони Латвії охарактеризували Black Hawk як такі, що "найкраще підходять для національних збройних сил, для виконання як військових, так і цивільних завдань".

Після анексії Криму та початку військового протистояння на Сході України у Латвії, як і її країнах-сусідках Литві та Естонії, які є членами НАТО та ЄС, ширяться побоювання щодо можливої агресії з боку Росії. У зв'язку з цим країни Балтії нарощують свій військовий потенціал. На території Латвії дислоковано понад тисячу військових з країн НАТО.