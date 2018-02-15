Лабораторія Касперського - російська компанія з вироблення програмного забезпечення.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лабораторія Касперського". "Лабораторія Касперського" діє у сфері інформаційної безпеки й спеціалізується передусім на захисті від комп'ютерних вірусів, хакерських атак і спаму. Кампанія була заснована 1997 року Наталією Касперською та Євгеном Касперським. Головний офіс кампанії розташовано в Москві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.