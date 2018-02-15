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Лабораторія Касперського

Лабораторія Касперського - російська компанія з вироблення програмного забезпечення.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лабораторія Касперського". "Лабораторія Касперського" діє у сфері інформаційної безпеки й спеціалізується передусім на захисті від комп'ютерних вірусів, хакерських атак і спаму. Кампанія була заснована 1997 року Наталією Касперською та Євгеном Касперським. Головний офіс кампанії розташовано в Москві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Великобританія підтвердила: кібератаку NotPetya на Україну провела Росія (15.02.2018) 15.02.2018

Уряд Британії звинуватив Росію у кібератаці на Україну. Там вважають, що метою віруса-вимагача NotPetya, було не отримання викупу, а порушити роботу українських держустанов.
СБУ заявила про припинення кібератаки в Україні

СБУ заявила про припинення кібератаки в Україні 24.10.2017

Поширення вірусу, який атакував Київський метрополітен та Одеський аеропорт, припинено, заявили в СБУ. Про кібернапади повідомляють також у Росії.
Пристрасті по Касперському - шпигун чи борець з хакерами?

Пристрасті по Касперському - шпигун чи борець з хакерами? 17.10.2017

"Лабораторію Касперського" давно підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ, однак очевидних доказів досі не наводили. На слід натрапили ізраїльські хакери.

Лабораторію Касперського запідозрили у шпигуванні для Кремля (відео)

"Лабораторію Касперського" запідозрили у шпигуванні для Кремля (відео) 12.10.2017

Над "Лабораторією Касперського", що виробляє одну з найпопулярніших антивірусних програм, у США нависла підозра щодо співпраці з Кремлем.

"Лабораторія Касперського" - агент Кремля? (12.10.2017) 12.10.2017

Одразу два впливових видання у США повідомили, що хакери за допомогою софта від російської "Лабораторії Касперського" могли проникнути в системи американського Агентства з нацбезпеки. Це продовження історії про можливе втручання Росії у вибори в США. "Лабораторія Касперського" - агент Кремля?
Хакерських атак вірусом WannaCry зазнали в десятках країн світу

Хакерських атак вірусом WannaCry зазнали в десятках країн світу 12.05.2017

Хакерські атаки, мішенню яких стали медичні заклади Великобританії, здійснювалися по всьому світу і не були цілеспрямованими, запевнила Тереза Мей. За даними компанії Avast, серед найбільш постраждалих країн - і Україна.
Співробітників ФСБ та Лабораторії Касперського звинувачують у зраді на користь США

Співробітників ФСБ та "Лабораторії Касперського" звинувачують у зраді на користь США 01.02.2017

Двом колишнім співробітникам ФСБ і топ-менеджеру "Лабораторії Касперського" висунуто звинувачення у держраді на користь США. Про це повідомив один з адвокатів фігурантів справи.

Яценюк: Аерофлот і Трансаеро не літатимуть до України

Яценюк: "Аерофлот" і "Трансаеро" не літатимуть до України 25.09.2015

Уряд України ухвалив рішення заборонити польоти російським авіакомпаніям "Аерофлот" і "Трансаеро" до України. Санкції зачіпатимуть також російських виробників програмного забезпечення.
Під санкції України потрапили, серед інших, Аерофлот, Лабораторія Касперського і Кобзон

Під санкції України потрапили, серед інших, "Аерофлот", "Лабораторія Касперського" і Кобзон 16.09.2015

Оприлюднено списки фізичних та юридичних осіб, щодо яких Україна запроваджує санкції. У списку юридичних осіб - й великі російські компанії, які ведуть бізнес в Україні.
Flame – нова кіберзброя

Flame – нова кіберзброя 29.05.2012

Спочатку Stuxnet, потім Dugu, а тепер Flame. На близькому Сході та в Ірані виявлено нову кіберзброю.
Касперський: у боротьбі з вірусами Apple відстає на 10 років

Касперський: у боротьбі з вірусами Apple відстає на 10 років 26.04.2012

У вас є комп’ютер «Macintosh»? Тоді чекайте на масивні вірусні атаки. З таким маловтішним прогнозом виступив провідний експерт з питань комп’ютерної безпеки Євген Касперський.