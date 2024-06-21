США посилили санкції проти "Лабораторії Касперського" з РФ

Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило санкції проти топменеджменту російської компанії "Лабораторія Касперського", що займається розробкою антивірусного програмного забезпечення.

Згідно з оприлюдненим у п'ятницю, 21 червня, повідомленням американського відомства, санкції спрямовані проти дванадцяти керівників "Лабораторії Касперського", включно з керівником операційного відділу. Однак генеральний директор і сама компанія під американськими санкціями не опинилися. Причиною було названо збереження "цілісності цифрового простору" США і захист американських громадян від "зловмисних кіберзагроз".

Крім того, в окремій заяві щодо запровадження санкцій проти цієї російської техкомпанії речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що компанія підпадає під "юрисдикцію, контроль або керівництво російського уряду". Це уможливлює "привілейований доступ для отримання конфіденційних даних" і становить "неприйнятний ризик для національної безпеки США або безпеки громадян США", цитує інформагенція AFP.

США заборонили використання софту "Лабораторії Касперського"

Раніше влада США заборонила використання антивірусних програм цього російського розробника. Міністерство торгівлі США оголосило, що розслідування показало, що російський уряд має "наступальні кіберпотужності" і може "впливати на діяльність "Лаболаторії Касперського" або керувати нею".

Тож "поточна діяльність "Лабораторії Касперського" в США становить ризик для національної безпеки", - додали в міністерстві торгівлі. "Росія знову і знову демонструє, що вона має можливість і намір використовувати російські компанії, як-от "Лабораторія Касперського", для збору і використання як зброю чутливої інформації США", - заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо.

За даними американського міністерства, обмежувальні заходи також поширюються на компанії-партнери, дочірні та материнські компанії "Касперського". Натомість у самій російській компанії звинувачення відкинули. Міністерство торгівлі США ухвалило своє рішення, виходячи з "поточного геополітичного клімату і теоретичних міркувань", прокоментували в компанії в інтерв'ю агентству AFP. Також компанія вичерпає всі законні можливості для продовження своєї діяльності, запевнили російські розробники програмного забезпечення.

Раніше у п'ятницю Кремль засудив дії влади США як "недобросовісну конкуренцію".

Клієнтам компанії у США доведеться шукати альтернативу

За даними міністерства торгівлі США, це російська компанія має філії в 31 країні та понад 400 мільйонів приватних і 270 000 корпоративних клієнтів у більш ніж 200 країнах світу. В американському відомстві закликало клієнтів "Касперського" перейти на інше антивірусне програмне забезпечення. Однак ті, хто й надалі користуватиметься програмою, не будуть піддані санкціям. Влада США надала "Касперському" термін до 29 вересня, щоб дати американським клієнтам достатньо часу для пошуку альтернатив до припинення діяльності компанії.

У 2017 році США вже заборонили використання програмного забезпечення "Касперського" для федеральних органів влади. У 2022 році продукти, прямо чи опосередковано надані "Касперським", були віднесені до категорії "загрози внутрішній безпеці".

У Німеччині Федеральне відомство з інформаційної безпеки застерегло від використання продуктів "Касперського" ще в березні 2022 року, невдовзі після початку війни Росії проти України. Після звинувачень у співпраці з російською владою компанія оголосила у 2020 році, що дані її західних клієнтів були перенесені до дата-центру у Швейцарії, нагадує AFP.

Україна запровадила санкції проти цієї російської ІТ-компанії ще до повномасштабного вторнення Росії у лютому 2022 року.