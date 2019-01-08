 Кім Чен Ин поїздом відбув з Пекіна, завершивши візит до Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2019

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Новини

Кім Чен Ин поїздом відбув з Пекіна, завершивши візит до Китаю

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів переговори у Пекіні с головою Китаю Сі Цзіньпіном, відсвяткував свій день народження та відвідав фабрику. Повідомляється, що сторони обговорили наступну зустріч Кіма з Трампом.

Кім Чен Ин (ліворуч) та Сі Цзіньпін

Кім Чен Ин (ліворуч) та Сі Цзіньпін

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин залишив Пекін після дводенного візиту. Його спецпотяг відбув з китайської столиці в середу, 9 січня, повідомляє південнокорейська агенція Yonhap. Повідомляється, що у потягу перебував сам Кім, його дружина та делегація. Очікується, що до Пхеньяна потяг прибуде вранці 10 січня.

Напередодні Кім провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Вона тривала одну годину, про деталі переговорів не повідомляються. Після цього Сі Цзіньпін дав урочистий обід на честь Кіма, у якого 8 січня нібито був день народження (щодо дати народження лідера КНДР існують різні повідомлення. - Ред.). Окрім того, під час візиту Кім відвідав фармацевтичну фабрику, зазначає агентство AFP.

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Кім Чен Ин відвідав успішні випробування нової високотехнологічної тактичної зброї, повідомляє державна інформагенція КНДР. Про яку саме зброю йдеться, не уточнюється. (16.11.2018)

Американський президент Дональд Трамп планує зустрітися з північнокорейським лідером у січні-лютому наступного року. Місце проведення саміту ще не визначено. (02.12.2018)

За даними ЗМІ, зустріч Кіма та Сі була присвячена проведенню нового саміту північнокорейського лідера та американського президента Дональда Трампа, на якому мають обговорити процес денуклеаризації Корейського півострова. У своїй новорічній промові 1 січня північнокорейський лідер заявив, що готовий зустрітися з Трампом в будь-який час, щоб досягнути результату, який "міжнародна спільнота вітає". Своєю чергою Трамп анонсував зустріч з Кімом на початку цього року. 6 січня він заявив, що США та КНДР ведуть переговори щодо місця проведення наступної зустрічі двох лідерів.

У 2018 році Кім Чен Ин відвідував Китай тричі. Візит до КНР у березні минулого року став першою закордонною поїздкою північнокорейського лідера, відколи він обійняв найвищу посаду в КНДР у 2011 році.

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Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)  

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Це четвертий візит північнокорейського лідера в КНР з початку 2018 року. Сторони планують обговорити майбутню зустріч голови Держради КНДР і президента США Дональда Трампа.

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Держсекретар США Майк Помпео та північнокорейський лідер Кім Чен Ин задоволені своєю зустріччю у Пхеньяні та відзначають прогрес у переговорах.

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