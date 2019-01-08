Кім Чен Ин поїздом відбув з Пекіна, завершивши візит до Китаю

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин залишив Пекін після дводенного візиту. Його спецпотяг відбув з китайської столиці в середу, 9 січня, повідомляє південнокорейська агенція Yonhap. Повідомляється, що у потягу перебував сам Кім, його дружина та делегація. Очікується, що до Пхеньяна потяг прибуде вранці 10 січня.

Напередодні Кім провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Вона тривала одну годину, про деталі переговорів не повідомляються. Після цього Сі Цзіньпін дав урочистий обід на честь Кіма, у якого 8 січня нібито був день народження (щодо дати народження лідера КНДР існують різні повідомлення. - Ред.). Окрім того, під час візиту Кім відвідав фармацевтичну фабрику, зазначає агентство AFP.

За даними ЗМІ, зустріч Кіма та Сі була присвячена проведенню нового саміту північнокорейського лідера та американського президента Дональда Трампа, на якому мають обговорити процес денуклеаризації Корейського півострова. У своїй новорічній промові 1 січня північнокорейський лідер заявив, що готовий зустрітися з Трампом в будь-який час, щоб досягнути результату, який "міжнародна спільнота вітає". Своєю чергою Трамп анонсував зустріч з Кімом на початку цього року. 6 січня він заявив, що США та КНДР ведуть переговори щодо місця проведення наступної зустрічі двох лідерів.

У 2018 році Кім Чен Ин відвідував Китай тричі. Візит до КНР у березні минулого року став першою закордонною поїздкою північнокорейського лідера, відколи він обійняв найвищу посаду в КНДР у 2011 році.

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