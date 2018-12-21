 Кім Чен Ин написав ″теплого″ листа Мун Чже Іну із надією на переговори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2018

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Новини

Кім Чен Ин написав "теплого" листа Мун Чже Іну із надією на переговори

Переговори між КНДР і Південної Кореєю потрібно продовжити заради "миру і процвітання", написав північнокорейський лідер Кім Чен Ин президенту Республіки Корея Мун Чже Іну.

Кім Чен Ин (ліворуч) Мун Чже Ін (праворуч) під час зустрічі у Китаї у травні 2018 року

Кім Чен Ин (ліворуч) Мун Чже Ін (праворуч) під час зустрічі у Китаї у травні 2018 року

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у неділю, 30 грудня, надіслав лист президенту Південної Кореї Мун Чже Іну, у якому закликав його до продовження активних двосторонніх мирних переговорів у наступному, 2019-му році, заради "миру і процвітання" та ядерного роззброєння Корейського півострова.

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Як повідомили в прес-службі південнокорейського президента, в адресованому йому посланні Кім Чен Ин також висловив жаль щодо того, що йому не вдалося здійснити візит до Суела у грудні цього року, про що обидва лідери домовилися під час саміту у Пхеньяні у вересні. Повного змісту листа в Сеулі не розкрили.

У відповідь Мун подякував Кіму за його "тепле" послання та, не розкриваючи деталей, повідомив, що лідер КНДР висловив у ньому наполегливе бажання втілити в життя домовленості, яких вдалося досягти під час низки зустрічей двох лідерів протягом останнього року, інформує агенція AP. "Попереду все ще залишається багато складнощів. Однак, наші серця стануть більш відкритими, якщо ми докладемо до цього багато зусиль", - написав Мун, додавши, що у Сеулі, як і раніше, будуть раді майбутньому візиту північнокорейського лідера.

Під час низки зустрічей між Кім Чен Ином та Мун Чже Іном протягом 2018 року обидва лідери погодилися здійснити низку жестів доброї волі щодо один одного і домовилися відновити економічну співпрацю у тій мірі, яка не суперечитиме міжнародним санкціям, під якими перебуває КНДР. Обидві сторони домовилися щодо заходів, які сприятимуть воєнній розрядці, зокрема, розмінувати прикордонну зону та прибрати деякі з прикордонних блок-постів, а також створити буферну зону на сухопутному та морському кордоні із забороною здійснення у ній польотів. Лідери КНДР і Південної Кореї також висловили надію на те, що наслідком такого потепління у відносинах між двома Кореями стане зняття санкцій проти Пхеньяна.

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