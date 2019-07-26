Кім Чен Ин запросив Трампа відвідати Пхеньян - ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відвідати Пхеньян. Запрошення Кім Чен Ина містив його лист до Трампа, відправлений у другій половині серпня, повідомило в понеділок, 16 вересня, південнокорейське Joongang Ilbo з посиланням на дипломатичні джерела.

У листі до американського лідера Кім Чен Ин заявив про свою готовність зустрітися з президентом США в рамках третього саміту, повідомив неназваний співрозмовник південнокорейського видання. Водночас він уточнив, що поки що незрозуміло, чи запропонував Кім Чен Ин провести третій саміт в столиці КНДР або просто запросив президента США подивитися Пхеньян.

Поки що в Державному департаменті США та в представництві Північної Кореї при ООН не прокоментували запит інформагенції Reuters щодо опублікованої південнокорейськими ЗМІ інформації.

Раніше Трамп повідомив журналістам в Білому домі, що 9 серпня він отримав "дуже чудового листа", від північнокорейського лідера, нагадує Reuters. Він також не виключив можливість проведення наступної зустрічі з Кім Чен Ином.

Так само раніше Трамп не критикував регулярні випробування військовими КНДР ракет малого радіусі дії.

Пхеньян готовий до зустрічі

Минулого тижня в МЗС КНДР заявили, що Північна Корея бажає проведення переговорів з США щодо денуклеаризації вже наприкінці вересня.

"Ми прагнемо до всеосяжних переговорів з усіх питань, які ми обговорювали досі зі США, в обумовлений час і в обумовленому місці наприкінці вересня", - заявили в північнокорейському зовнішньополітичному відомстві, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Тоді ж у МЗС КНДР наголосили, що Пхеньян узяв до відома неодноразові заклики Вашингтона до переговорів.

Досі Трамп і Кім зустрічалися тричі. Дві зустрічі відбулися в рамках самітів. На першому саміті Дональда Трампа і Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети.

Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР. Дональд Трамп втретє зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 30 червня у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей.