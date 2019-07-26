Кім Чен Ин запросив Трампа відвідати Пхеньян - ЗМІ
Запрошення відвідати Пхеньян містив лист лідера КНДР Кім Чен Ина президентові США Дональду Трампу, повідомляють південнокорейські ЗМІ, які посилаються на дипломатичні джерела.
Кім Чен Ин та Дональд Трамп під час останньої зустрічі на кордоні двох Корей, 30 червня 2019 року
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відвідати Пхеньян. Запрошення Кім Чен Ина містив його лист до Трампа, відправлений у другій половині серпня, повідомило в понеділок, 16 вересня, південнокорейське Joongang Ilbo з посиланням на дипломатичні джерела.
У листі до американського лідера Кім Чен Ин заявив про свою готовність зустрітися з президентом США в рамках третього саміту, повідомив неназваний співрозмовник південнокорейського видання. Водночас він уточнив, що поки що незрозуміло, чи запропонував Кім Чен Ин провести третій саміт в столиці КНДР або просто запросив президента США подивитися Пхеньян.
Поки що в Державному департаменті США та в представництві Північної Кореї при ООН не прокоментували запит інформагенції Reuters щодо опублікованої південнокорейськими ЗМІ інформації.
Раніше Трамп повідомив журналістам в Білому домі, що 9 серпня він отримав "дуже чудового листа", від північнокорейського лідера, нагадує Reuters. Він також не виключив можливість проведення наступної зустрічі з Кім Чен Ином.
Минулого тижня в МЗС КНДР заявили, що Північна Корея бажає проведення переговорів з США щодо денуклеаризації вже наприкінці вересня.
"Ми прагнемо до всеосяжних переговорів з усіх питань, які ми обговорювали досі зі США, в обумовлений час і в обумовленому місці наприкінці вересня", - заявили в північнокорейському зовнішньополітичному відомстві, цитує агенція новин "Інтерфакс".
Тоді ж у МЗС КНДР наголосили, що Пхеньян узяв до відома неодноразові заклики Вашингтона до переговорів.
Досі Трамп і Кім зустрічалися тричі. Дві зустрічі відбулися в рамках самітів. На першому саміті Дональда Трампа і Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети.
Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР. Дональд Трамп втретє зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 30 червня у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей.
Міст до Північної Кореї
Міст у нікуди
Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".
Міст до Північної Кореї
Туристична принада
"Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.
Міст до Північної Кореї
Погляд через річку
Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.
Міст до Північної Кореї
Іще один погляд зі "Зламаного мосту"
"Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.
Міст до Північної Кореї
КНДР у телескоп
Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.
Міст до Північної Кореї
Сувеніри з кордону
На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.
Міст до Північної Кореї
Делікатеси з голодної країни
У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.
Міст до Північної Кореї
Прохолодні відносини
Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.
Міст до Північної Кореї
Економічного процвітання немає
Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.