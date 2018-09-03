 Кількість людей у світі, які потерпають від голоду, зросла до 821 мільйона - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2018

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Новини

Кількість людей у світі, які потерпають від голоду, зросла до 821 мільйона - ООН

За даними ООН, кількість людей у світі, що страждають від голоду, знову зростає. У 2017 році таких нараховувалося 821 мільйон - на 6 мільйонів більше, ніж роком раніше.

Понад 150 мільйонів дітей у світі голодує або недоїдає

Понад 150 мільйонів дітей у світі голодує або недоїдає

Кількість людей у світі, які потерпають від голоду та хронічного недоїдання, зростає та у 2017 році сягнула 821 мільйона осіб. Це означає, що кожен дев'ятий мешканець Землі голодує.

Такі дані наводять у щорічному звіті "Ситуація з продовольчою безпекою та харчуванням у світі у 2018 році" п'ять структурних підрозділів ООН - Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітня продовольча програма (WFP) та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

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У 2016 році 815 мільйонів людей у світі потерпали від голоду. Це становить 11 відсотків від населення планети. (15.09.2017)

Громадянська війна призвела до того, що 48 відсотків населення цієї африканської країни потерпає від сильного голоду. Без негайних дій гуманітарна катастрофа може набути ще більших масштабів, застерігають в ООН. (26.02.2018)

Програми надання харчів не охоплюють більшу частину нудженних в Ємені, заявив Ян Егеланд, керівник норвезької гуманітарної організації. Він закликав "людей зі зброєю" припинити конфлікт. (03.05.2017)

Ситуація з голодом найбільше погіршилася в Південній Америці та у більшості регіонів Африки, а в Азії темпи зменшення кількості голодуючих також значно знизилися, зазначається у звіті. Найбільше людей, що страждають від голоду та недоїдання, як і раніше, проживають у країнах Азії - 515 мільйонів. Ще понад 256 мільйонів - в країнах Африки, 39 мільйонів - у Латинській Америці та на островах Карибського моря.

Серед ключових факторів, які сприяють поширенню голоду, окрім конфліктів та економічного спаду в окремих країнах, у звіті називаються і зміни клімату, що призводять до посух та повеней у різних регіонах світу.

За даними агентств ООН, близько 151 мільйона дітей у світі у 2017 році у віці до п'яти років страждали через недоїдання. Переважна більшість таких дітей - у країнах Азії (55 відсотків) та Африки (39 відсотків).

У звіті традиційно звертається увага також і на іншу проблему, протилежну голоду та недоїданню - ожирінню. Так, у 2017 році людей, що страждають на ожиріння, у світі налічувалося 672 мільйони або 13 відсотків дорослого населення планети. Насамперед ця проблема стосується країн Північної Америки, утім, спостерігається також тренд на збільшення кількості людей з ожирінням в країнах Азії та Африки.

Нагадаємо, в аналогічному звіті за 2016 рік кількість людей, що страждають від голоду та недоїдання у світі, в ООН оцінили у 815 мільйонів осіб.

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