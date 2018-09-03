Кількість людей у світі, які потерпають від голоду, зросла до 821 мільйона - ООН

Кількість людей у світі, які потерпають від голоду та хронічного недоїдання, зростає та у 2017 році сягнула 821 мільйона осіб. Це означає, що кожен дев'ятий мешканець Землі голодує.

Такі дані наводять у щорічному звіті "Ситуація з продовольчою безпекою та харчуванням у світі у 2018 році" п'ять структурних підрозділів ООН - Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітня продовольча програма (WFP) та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Ситуація з голодом найбільше погіршилася в Південній Америці та у більшості регіонів Африки, а в Азії темпи зменшення кількості голодуючих також значно знизилися, зазначається у звіті. Найбільше людей, що страждають від голоду та недоїдання, як і раніше, проживають у країнах Азії - 515 мільйонів. Ще понад 256 мільйонів - в країнах Африки, 39 мільйонів - у Латинській Америці та на островах Карибського моря.

Серед ключових факторів, які сприяють поширенню голоду, окрім конфліктів та економічного спаду в окремих країнах, у звіті називаються і зміни клімату, що призводять до посух та повеней у різних регіонах світу.

За даними агентств ООН, близько 151 мільйона дітей у світі у 2017 році у віці до п'яти років страждали через недоїдання. Переважна більшість таких дітей - у країнах Азії (55 відсотків) та Африки (39 відсотків).

У звіті традиційно звертається увага також і на іншу проблему, протилежну голоду та недоїданню - ожирінню. Так, у 2017 році людей, що страждають на ожиріння, у світі налічувалося 672 мільйони або 13 відсотків дорослого населення планети. Насамперед ця проблема стосується країн Північної Америки, утім, спостерігається також тренд на збільшення кількості людей з ожирінням в країнах Азії та Африки.

Нагадаємо, в аналогічному звіті за 2016 рік кількість людей, що страждають від голоду та недоїдання у світі, в ООН оцінили у 815 мільйонів осіб.