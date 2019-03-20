Кількість жертв циклону "Ідай" в Африці перевищила 760 осіб

Циклон "Ідай", що пронісся південним сходом Африки наприкінці минулого тижня та спричинив масштабні повені, забрав життя щонайменше 761 особи. Як повідомили в неділю, 24 березня, представники влади Мозамбіку, у цій країні кількість жертв негоди зросла до 446 осіб. В уряді Зімбабве підтвердили того ж дня загибель 259 осіб. Ще 56 загиблих нарахували в Малі, інформує агенція новин AP.

Всі ці дані - лише попередні, тож кількість підтверджених смертей унаслідок стихійного лиха ще може зростати, попередили в уряді Мозамбіку. Представники влади цієї країни не виключають, що сукупна кількість загиблих лише в Мозамбіку може зрости до тисячі осіб. Рятувальні заходи ускладнені тим, що багато постраждалих від стихії районів залишаються досі відрізаними від решти світу.

На даний момент через руйнування й повені, котрі спричинив циклон, близько 110 тисяч осіб розмістили в спеціальних таборах. Так само в уряді Мозамбіку впевнені, що вже незабаром владі й населенню доведеться мати справу зі спалахом холери й малярії, хоч поки що не зафіксовано жодного такого випадку. Тим часом у місті Бейра, що найбільше постраждало від негоди, вже відновили електропостачання, що уможливить швидке відкачування води.

Нагадаємо, шторм четвертої категорії дістався східного узбережжя Африки 15 березня. Сила вітру сягала 160 кілометрів на годину. Він пронісся Мозамбіком та, трохи ослабнувши, попрямував до Зімбабве. Буревій супроводжувався сильними опадами, що спричинили масштабні повені.

За даними Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, циклон спустошив портове місто Бейра в Мозамбіку. На знімках з повітря видно, що було зруйновано до 90 відсотків будинків у місті. У Мозамбіку території у сотні квадратних кілометрів були затоплені, у небезпеці, за даними влади, опинилися 350 тисяч осіб. Негода також зачепила сусідні Зімбабве та Малаві, де також десятки тисяч осіб вимушені були залишити свої будинки.